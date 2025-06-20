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المغرب: 2024 الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل القياسات

درجات الحرارة تحطم أرقاما قياسية في المغرب
20 يونيو 2025 20:41

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، اليوم الجمعة، أن "العام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب"، مسجلة درجات حرارة غير مسبوقة تاريخيا، في سياق الاحترار المناخي على مستوى العالم.
وقالت المديرية، في تقرير سنوي، إن "فارق درجة الحرارة السنوية المتوسطة في عام 2024 أعلى بمقدار 1,49+ درجة مئوية من المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020 ما يجعل هذا العام هو الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب".
وتابعت "يظهر تحليل بيانات درجات الحرارة لعام 2024 تفاقما ملحوظا في مستويات الانحرافات الحرارية، لا سيما خلال أشهر الخريف والشتاء"، مضيفة أن أرقاما قياسية لدرجات الحرارة القصوى اليومية تحطمت في عدة مدن لاسيما في 23 يوليو 2024 في "بني ملال" حيث بلغت الحرارة 47,7 درجة مئوية ومراكش 47,6 درجة مئوية، وهما مدينتان في وسط البلاد.
وسُجِّلت أعلى حرارة على الإطلاق في المغرب، في أغسطس 2023 في أغادير (جنوب) وبلغت 50,4 درجة مئوية. 
تواجه المملكة حاليا عامها السابع على التوالي من الجفاف، وبلغ متوسط العجز في هطول الأمطار نسبة -24,7% في العام 2024، بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. 
ولم تُؤدِّ الفيضانات، التي سببتها أمطار غزيرة استثنائية في جنوب البلاد في سبتمبر 2024 وأودت ب18 شخصا، إلى "عكس اتجاه العجز"، بحسب المصدر نفسه. 
وعلى الصعيد العالمي، يزيد تغيّر المناخ طول وشدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والفيضانات.

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