الذكاء الاصطناعي التوليدي يقتحم عالم القضاء

بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدَم في المحاكم، إذ يستعين به القضاة في أبحاثهم والمحامون لصوغ الدعاوى والأفراد في إفاداتهم خلال المحاكمات، فيما بدأت تُثار تساؤلات بشأن تأثيره على العدالة.

في مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، خاطب كريس بيلكي في مايو الماضي، بواسطة مقطع فيديو، المتهم بقتله والقاضي تود لانغ الذي ينظر في القضية، قبل النطق بالحكم.

وقال هذا المحارب القديم، الذي قُتل بإطلاق نار عام 2021 خلال مشادة كلامية بين سائقي سيارات، بلسان شخصيته الافتراضية التي صممتها شقيقته ستايسي ويلز: "أؤمن بالغفران".

وقالت شقيقته "كنت أعلم أن ذلك سيكون مؤثرا، وأنه سيُضفي على كريس طابعا إنسانيا في نظر القاضي".

وعلّق القاضي على الفور "لقد أعجبتني هذه الشخصية الافتراضية للضحية. أجد أنها تعبّر عن الحقيقة".

واختتمت هذه الشهادة التي قدمها الذكاء الاصطناعي جلسة تحدث خلالها عشرة من أفراد العائلة، من بينهم ستايسي ويلز التي أضافت "أعتقد أن هذا هو سبب رد فعله الإيجابي".

ومع أن هذه الشهادة كانت الأولى من نوعها، إلا أن أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا القضائية تتزايد في الولايات المتحدة.

ورأى ستيفن شوارتز، وهو محامٍ في بورتلاند "إنها أداة مفيدة، تُوفر الوقت، في حال تأكد المحامي أو القاضي الذي يُعِدّ الحكم أو كاتب المحكمة من دقة" نتائج بحث الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنه "أمر إيجابي للقضاء".

ويستخدم شوارتز روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، لكنه يركّز على واجهات متخصصة على غرار "بروتيجيه" Protege (من "ليكسيس نيكسيس" LexisNexis) و"كوكاونسل" CoCounsel (من "تومسون رويترز") لإيجاد السوابق القضائية أو البحث في جوانب مُحددة من القانون.

لكنّ المحامي نبّه إلى أن "من غير الممكن الاعتماد عليه بشكل كامل، إذ يجب قراءة الملفات للتأكد من أنها تُشير بدقة إلى معلومات (الذكاء الاصطناعي). الجميع يتذكر القصص المُرعبة عن خلط الذكاء الاصطناعي بين القضايا".

وتكثر الدعاوى التي صاغها الذكاء الاصطناعي والحافلة بالاستشهادات الخاطئة، والسوابق الغريبة، والأسماء المُخترعة.

في مطلع مايو، فرض قاضٍ فدرالي في لوس أنجليس غراماتٍ وتعويضاتٍ قدرها 31100 دولار أميركي على مكتبَي محاماة بسبب لائحة دعوى تضمنت تسعة أخطاء قانونية في عشر صفحات، واصفا العملية بأنها "كارثة جماعية".

كذلك يستخدم بعض الأفراد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد دعاوى قضائية يرفعونها بأنفسهم، من دون توكيل محامين، مما يؤدي بدوره إلى أخطاء.

ولاحظ شاي كليري من المركز الوطني لمحاكم الولايات إلى أن "صوغ الدعاوى وتقديمها أصبح أكثر سهولة". وتوقّع "أن تشهد المحاكم نتيجة لذلك زيادةً" في عدد الدعاوى، ويجب أن "تستعد لذلك".

"تحول"

ورأى دانيال لينا أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن في ولاية إيلينوي الأميركية أن الذكاء الاصطناعي يُبشِّر بنظامٍ أكثر فاعلية يُحسّن أداء القضاء.

وأشار الأكاديمي إلى أن "المحاكم أو الخدمات القانونية ليست في متناول نحو 80 إلى 90 في المئة من الناس". وشدد على ضرورة "توخي الحذر في كيفية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بالقضاء، ولكن هذه الأدوات يُمكن أن تُمهّد الطريق لتحوّل".

وقال دانيال لينا "أتحدث مع الكثير من القضاة، وأشعر بأن استخدامهم (الذكاء الاصطناعي) يتزايد. لا يتحدثون عنه بالضرورة، لكن بعضهم يخبرني أنهم يجرون تجارب عليه"، بما في ذلك استخدامه كدعم في صوغ الأحكام.

وقد ذهب عدد من القضاة الفدراليين في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أبعد من ذلك، فأشاروا في قراراتهم المكتوبة إلى استخدامهم "تشات جي بي تي"، موضحين أنهم لجاوا إليه من باب التحقق من رأي ما.

ورأى دانيال لينا "وجوب القول بوضوح أن القضاة يجب أن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأن يتدربوا على الذكاء الاصطناعي".

واعتبر الأستاذ في جامعة نورث وسترن أن من شأن الذكاء الاصطناعي تغيير مسار القضايا ولو لم يكن ممكنا الاعتقاد أن القضاة سيعتمدون يوما ما على الذكاء الاصطناعي للفصل في القضايا.

وأضاف "يبدو الأمر كما لو أن القاضي يغيّر مساعديه القانونيين. هل يمكن أن تختلف نتيجة القضية؟ نعم، لأنه تغيير للعناصر التي تدخل في النظام".

وهذا المساعد الجديد "يستطيع اختيار نصوص مرجعية أخرى، وصوغ أحكام مختلفة، وإبراز حقائق أخرى"، وكل ذلك سيساعد القاضي على اتخاذ القرار.

ورأى دانيال لينا إمكان جعل القضاء أكثر تطورا، يتولاه قضاة أكثر اطلاعا، مما سيقلل بشكل ملحوظ من عدد مراجعات استئناف الأحكام.

وقال ستيفن شوارتز "من الواضح أن ذلك قد يؤثر على نتيجة القضية، وربما يكون له تأثير إيجابي".