سائح يحدث ضررا بلوحة ثمينة أثناء التقاط سيلفي

أحدث أحد زوار معرض "أوفيتسي" في مدينة فلورنسا الإيطالية ضررا في لوحة زينية لا تقدر بثمن وهو يحاول التقاط صورة سيلفي، حسبما ذكر المتحف اليوم السبت.

واتكأ السائح، الذي لم تحدد هويته، على لوحة "بورتريه فيرديناندو دي ميديتشي، دوق توسكانا الأكبر" للفنان أنطون دومينيكو جابياني لالتقاط صورة، حتى تمزق نسيج اللوحة.

ونشرت قناة "تي جي 1" الإيطالية مقطعا مصورا، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر تمزق النسيج تحت ثقل الرجل.

تعتبر اللوحة إحدى الأعمال الفنية المميزة في المعرض الحالي.

وحدد طاقم عمل المتحف هوية الرجل وأبلغ الشرطة.

وذكرت إدارة المتحف أن الضرر بسيط، ويمكن إصلاحه. وأزيلت اللوحة على الفور لترميمها.

وأعرب سيمون فيردي مدير المتحف عن غضبه في تصريح لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقال إن مشكلة الزوار، الذين يأتون للمتاحف لالتقاط صور سيلفي لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخرج عن السيطرة.

حادثة اليوم تأتي بعد أن كسر سائح كرسيا فنيا مصنوعا من مئات حبيبات السواروفسكي معروضا في قصر تاريخي في مدينة فيرونا (شمال شرق إيطاليا) بعدما حاول الجلوس عليه لالتقاط صورة، ما أثار استياء إدارة المتحف الإيطالي التي قالت إنها تقدّمت بشكوى.