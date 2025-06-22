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الترفيه

أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك

أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك
23 يونيو 2025 01:20

بانكوك (الاتحاد) 

بنخبة من النجوم، تُشارك الإمارات في بطولة «الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويكبورد - آسيا 2025» التي تنطلق اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 20 دولة آسيوية، حيث تُقام المنافسات في بحيرة «رابت ليك»، إحدى أبرز الوجهات المعتمدة لرياضات التزلج على الماء في آسيا. 
ويأتي حضور المنتخب الوطني في البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الذي يواصل جهوده الرامية إلى تأهيل المنتخبات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الخارجية، بما يعزز حضور الدولة ومكانتها في الرياضات البحرية على المستويين الآسيوي والدولي.

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بانكوك
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