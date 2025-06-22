شيخة الجابري تكتب: كاميرا

منذ الصغر، وربما لعشقي للإعلام والصورة والخبر كنت أقتني عدة كاميرات، من الكاميرات فورية التحميض إلى اليدوية ثم الرقمية الجديدة، وكان يحلو لي عندما أكتب عن موضوع ما، أن أحمل الكاميرا وأذهب لالتقاط الصور الخاصة به بنفسي، على الرغم من وجود مصور في مكتب «جريدة الاتحاد» مثلاً، أتحدث عن الثمانينيات من الزمن هنا، ورغم وجود مصور في مكتب مجلة «المرأة اليوم» في العين أيضاً، وحتى أثناء عملي في جامعة الإمارات لأكثر من 16 عاماً، كنت مديرة تحرير جريدة رسالة الجامعة التي تصدر عن الجامعة، وكانت الكاميرا ترافقني أيضاً عند تغطية بعض الموضوعات التي تحتاج إلى صور، وكان كلام الصورة هو وصف مختصر لها، لا بد منه.

اليوم نحن نعيش زمن الصورة والكاميرا الأكثر تطوراً من ذاك الزمان، كاميرات تلتقط الصور وأخرى ترصد الحركة من خلال الفيديوهات التي تبث على مدار الساعة، أصبحت الكاميرات في أيدي حتى الأطفال، فهي في الهاتف وفي الأجهزة المحمولة، وهناك كاميرات صغيرة في النظارات، والمنازل، وفي كل المحلات والفنادق والشوارع، أصبحت الكاميرا عيناً أخرى ترصد وتُراقب، وتستطيع من خلالها الجهات الأمنية، مثلاً، القبض على مجرم أو أن تُحبط جريمة، كما أنها تقتنص السائقين المتهورين، عبر رادارات سريعة ومتطورة.

إذن، الكاميرا اليوم تُعد إحدى أهم وسائل المساعدة التي يُعتمد عليها في كل الظروف والأوقات والأحوال، لكن أقسى أنواع الكاميرات تلك التي تلتقط صوراً للجثث في الشوارع أثناء الحروب والنزاعات، صوراً للأطفال والنساء والرجال من شباب وكهول، يحمل المصور هذه الأداة الخطيرة، ولا يتوانى عن توجيه عدستها نحو أقسى وأبشع المشاهد، لم يحترم المصور ضعف الإنسان في أصعب الحالات وأحلك الظروف.

ورغم كل القيم والمبادئ الإنسانية، والقوانين الدولية التي تؤكد على احترام إنسانية الإنسان وحياته وخصوصياته، إلا أن بعض المصورين بكاميراتهم لا يهتمون بذلك، فهم ينتظرون لحظات الاقتناص للضحايا، والمصابين، والجرحى، وقتلى الحروب، في انتهاك صارخٍ لقيمة الإنسان وخصوصية الحالة أو اللحظة التي يكون عليها عند التصوير، المصورون أصابوا الناس بعلل نفسية يصعب علاج بعضها، جراء ما ينقلون من مشاهد تُذيب القلوب، بخاصة أوقات النزاعات في الحروب، وبخاصة في المناطق العربية.

أما الأكثر جرأة وتعدياً سافراً على المهمة أو الوظيفة الرئيسة للكاميرا فهو ما يحدث عبر وسائل التواصل بمختلف أنواعها من مهازل وتجاوزات، حيث أصبحت الكاميرات وسائل لكشف المستور في المنازل وعلى مدار الساعة، إنه زمن التحول القيمي الكبير.