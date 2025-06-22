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9 من أصحاب الهمم بـ «زايد العليا» يحصلون على شهادة «الباريستا»

أصحاب الهمم الحاصلون على شهادات «الباريستا» العالمية في صورة جماعية (من المصدر)
23 يونيو 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إنجازاً عالمياً جديداً يُجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مجالات مبتكرة، حيث أعلنت المؤسسة عن حصول تسعة من منتسبيها على شهادة «الباريستا» المعتمدة من منظمة القهوة العالمية (SCA) – المستوى الأول، ليصبحوا بذلك أول أشخاص من أصحاب الهمم على مستوى العالم، ينالون هذه الشهادة الاحترافية المرموقة في مجال القهوة المتخصصة.

كافيه النحلة
ويعمل أصحاب الإنجاز في «كافيه النحلة» التابع للمؤسسة، الذي يُعد أول مقهى في دولة الإمارات يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم. وقد خضعوا لبرنامج تدريبي احترافي مكثف امتد لعدة أشهر، شمل الجانب النظري والعملي، وتضمن تدريبهم على مهارات إعداد القهوة، التذوق، التحميص، التخمير، والتعامل مع أدوات الباريستا وفق أعلى المعايير العالمية. وتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة من منظمة القهوة العالمية، ما مكن المشاركين من اجتياز جميع الاختبارات الفنية بنجاح كامل.

إنجاز عالمي 
وأعرب عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز العالمي، وقال: حصول عدد من منتسبينا أصحاب الهمم على شهادة الباريستا من منظمة القهوة العالمية، هو إنجاز يعكس ما يتمتع به شبابنا من عزيمة وإرادة إذا ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة، وما حققه منتسبونا في «كافيه النحلة» لا يثبت فقط جدارتهم المهنية، بل يمثل رسالة قوية بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الثقة بقدرات أصحاب الهمم وتوفير التدريب المتخصص لهم. وأوضح أن المؤسسة ستواصل التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الهمم في مجالات مهنية نوعية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

3 مجالات
وتشمل الشهادات التي حصل عليها أصحاب الهمم المنتسبون لمؤسسة زايد العليا، ثلاثة مجالات رئيسية في القهوة التخصصية، مقدمة في القهوة ، وأساسيات مهارات الباريستا وأساسيات التخمير.

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