«ألحان الشاشة» في «الأفلام الكورية 2025»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



اختتمت، أمس، في منارة السعديات بأبوظبي، عروض مهرجان «الأفلام الكورية 2025»، بأمسية موسيقية استثنائية بعنوان «ألحان الشاشة الكورية»، لتنتقل عروضه إلى مكتبة محمد بن راشد في دبي من 27 إلى 29 يونيو الجاري، بتنظيم سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافي الكوري في الإمارات، بالتعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، و«استوديو الفيلم العربي» في أبوظبي.



تجربة فريدة

انطلقت الدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «الموسيقى»، حيث تتناول الأفلام المشاركة موضوع الموسيقى كمحور رئيس، وتم اختيار 8 أفلام تعرض في المهرجان، تتميز بموسيقى تصويرية مؤثرة تُضفي على الأعمال بعداً شعورياً عميقاً. وللمرة الأولى نظّم المهرجان حفلات موسيقية حية ضمن فعالياته، حيث شهد مسرح منارة السعديات أمس، بعد اختتام العروض السينمائية، أمسية موسيقية بعنوان «ألحان الشاشة الكورية»، لتقدم للجمهور تجربة سمعية بصرية فريدة، أعادت وصل ذاكرة الأفلام الكورية بوجدان الجمهور الإماراتي والعربي.



أسلوب حديث

وتألقت في الحفل فنانة الأداء التقليدي الكوري الشهيرة «تشوي يو وان»، التي أعادت صياغة موسيقى الأفلام الكلاسيكية بطابع حديث، واستطاعت بصوتها المميز وقدرتها على مزج الإيقاعات العصرية بالنغمات الكورية الأصيلة، أن تفتح آفاقاً جديدة أمام الموسيقى الكورية التراثية بروح معاصرة، من دون أن تفقد هويتها.



فرقة موسيقية

قدمت «تشوي يو وان» الحفل برفقة فرقتها الموسيقية، عازف البيانو والمنتج «باي هوان» صاحب الألحان الشهيرة في مسلسلات مثل Street Woman Fighter وPenthouse، وعازفة الهيغوم - آلة موسيقية كورية تقليدية - «سونغ يون- يونغ» التي تُعد أول من دمج غناء الـ «جونغا» بآلة الهيغوم، وعازف الكونترباص المتنوع الخبرة «لي جاي ها»، الذي جاب مسارح الجاز والموسيقى في ماليزيا وأذربيجان والجزائر والهند، إلى جانب عازف الطبول المخضرم «هان كيونغ ووك»، الذي شارك في مهرجانات كبرى، أبرزها «سيؤول للطبول» و«جيتشون للموسيقى والسينما»، وللمرة الأولى يقدم إبداعاته في كل من أبوظبي ودبي ضمن «الأفلام الكورية 2025».



مقطوعات شهيرة

أعادت الفرقة توزيع أشهر ألحان السينما الكورية، واستمتع الحضور بعدد من مقطوعات الموسيقى التصويرية للأفلام، منها «فتاتي الجريئة» - My Sassy Girl، «الانطلاق» - Take -Off، «طفيلي» - Parasite، «العرش» - The Throne، و«أهلًا بكم في دونغماكغول» - Welcome to Dongmakgol.



حوار صادق

وعن مشاركتها الأولى بحفل في الإمارات ضمن فعاليات مهرجان «الأفلام الكورية»، قالت «تشوي يو وان»: لقد شعرت بدفء استثنائي منذ لحظة وصولي إلى أبوظبي، وكان تقديمي لتراثي الموسيقي على مسرح منارة السعديات في العاصمة الإماراتية، حيث تتلاقى ثقافات العالم، كان بمثابة حوار صادق بين قلبي وقلوب الجمهور. وآمل أن تكون الألحان التي قدمناها في الحفل بمثابة جسر فني يعزّز الروابط الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وأن تبقى أصداء هذه الليلة عالقة في الذاكرة كما بقيت في وجداني. وأتطلع لملاقاة الجمهور مجدداً في حفلي الثاني في دبي يوم 27 يونيو.



أفلام متنوعة

يعرض مهرجان «الأفلام الكورية» في مكتبة محمد بن راشد، عدداً من الأفلام المتنوعة المشاركة، منها: «طفيلي» الذي عرض في افتتاح المهرجان في أبوظبي، والفيلم التشويقي الرعب «المضيف»، وتدور قصته حول كائن غريب يخرج من نهر هان في سول ويبدأ بمهاجمة الناس، ويقع ضحيته أحد أفراد عائلة تسكن قرب النهر. والفيلم الدرامي «سر: لحن غير مروي»، الذي تدوره قصته حول عازف بيانو واعد يتعرض لإصابة خطيرة تُعطل مسيرته المهنية، وبعد فترة يقع في حب امرأة تُلهمه من أجل مواصلة مهنته بعالم الموسيقى، بالإضافة إلى أفلام «سي سي بون»، «فتاتي الجميلة ماري»، «جاوريم بلاد العجائب»، «أيام الكلاب»، و«قصة أختين».



استوديو الفيلم العربي

تشهد مكتبة محمد بن راشد في دبي، عرض عرض 6 أفلام من إنتاج «استوديو الفيلم العربي»، بالتعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، هي: «صوت الذكريات»، «النوتة الأولى»، «أرى امرأة»، «راناباكارا»، «أفلام قادمة»، و«أمة»، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتطوير المواهب السينمائية الشابة في أبوظبي