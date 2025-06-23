معتصم النهار في «أنا أنت.. أنت مش أنا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يخوض الممثل معتصم النهار تجربة درامية جديدة، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»، الذي يتكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

يجسد النهار في العمل شخصية شاب يعمل في مجال التكنولوجيا، ويخترع روبوتات، ويتعامل مع عالم «الميتافيرس»، ويشاركه بطولته مصطفي أبو سريع، وميرنا نور الدين، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي. وأشار النهار إلى أن المسلسل يناقش عالم «الميتافيرس» بطريقة خفيفة ومسلية، تمنح الجمهور تجربة مشاهدة مختلفة.

وينتظر النهار عرض مسلسله «مش مهم الاسم»، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الرومانسية، وتدور أحداثه حول شاب ثري تتغير حياته بعدما يتعرف على فتاة فقيرة، لتبدأ بينهما رحلة من التغيير والتقارب الإنساني، ويشارك في بطولته رودريغ سليمان، ورولا بقسماتي، ومن تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج ليال ميلاد راجحة.