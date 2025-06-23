نيللي كريم تستأنف «بروفة فرح»

محمد قناوي (القاهرة)



بعدما شاركت بفيلم «هابي بيرث داي» في مهرجان «تريبيكا السينمائي» بنسخته الـ 24 في نيويورك، تستأنف الممثلة نيللي كريم تصوير فيلم «بروفة فرح»، مع شريف سلامة، عادل كرم، ولبلبة، وإخراج أميرة دياب.

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي يجمع بين الكوميديا والدراما، والمقرر طرحه في صالات السينما أواخر الصيف الجاري.

وأوضحت كريم أنها انتهت من تصوير فيلم «صيف 67»، ويشاركها بطولته أمير المصري، شريف الدسوقي، وأحمد كمال، وتجسد فيه شخصية طبيبة نفسية، أم لـ 4 أبناء، تعاني ضغوط الحياة اليومية، وتواجه قضايا شائكة تتعلق بالشباب، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

وتنتظر نيللي كريم عرض فيلم «شريط 6»، الذي يشاركها بطولته خالد الصاوي، فاء عامر، هدى المفتي، وأحمد خالد صالح، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة. وأعربت كريم عن سعادتها بفوز فيلم «هابي بيرث داي» بـ 3 جوائز في مهرجان «تريبيكا السينمائي» في نيويورك، هي: أفضل فيلم عالمي، أفضل سيناريو عالمي، وأفضل إخراج.

وأكدت كريم أن العمل يُعد من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، ويشاركها بطولته حنان مطاوع وشريف سلامة، وإخراج سارة جوهر، في أولى تجاربها الإخراجية الطويلة، وتدور أحداثه في يوم واحد، خلال حفلة عيد ميلاد، ويتناول قصة إنسانية مؤثرة عن واقع الطفولة العاملة في المناطق الريفية.