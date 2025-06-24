نصب تذكاري للملكة إليزابيث في لندن

فاز المهندس المعماري نورمان فوستر بمسابقة تصميم نصب تذكاري لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على ما أعلنت الثلاثاء اللجنة المعنية بالاختيار، ويتضمن المشروع إقامة تمثال للراحلة على صهوة جواد، وآخر مع الأمير فيليب، وجسر شفاف.

وأعرب المهندس البريطاني البالغ 90 عاما، والذي يُعتبر من رواد العمارة "العالية التقنية"، عن فخره باختياره.

وقال لوسائل الإعلام البريطانية إن النصب التذكاري الذي سيُقام في حديقة سانت جيمس بلندن، بجوار قصر باكنغهام، سيُضفي جوا "من السكينة والهدوء والتأمل"، وسيكون "فرصة لإعادة اكتشاف، أو ربما بالنسبة إلى البعض لاكتشاف، الإرث الذي تركته جلالتها".

وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 عن 96 عاما في قصرها في بالمورال باسكتلندا بعد أن أمضت 70 عاما في منصبها الملكي.

وسيتضمن النصب التذكاري عناصر عدة، منها جسر شفاف بسور زجاجي، مستوحى من شكل التاج الذي وضعته الملكة في حفل زفافها عام 1947.

وقال المهندس المعماري الذي سبق أن تولى تصميم جسر ميلو في فرنسا وتجديد مبنى الرايخشتاغ في برلين وبرج غيركين في لندن "لقد شهدت الملكة عبر التاريخ فترات من التغييرات الكبيرة، اجتماعيا وتكنولوجيا، لكنها فعلت كل ذلك بلمسة ناعمة"، مشيرا إلى أنه أراد إحياء هذا الانطباع.

وسيُقام تمثال للملكة بالقرب من بوابة مارلبورو، بالقرب من جادة ذي مول الطويلة المؤدية إلى قصر باكنغهام والتي تمر عبرها المواكب الملكية خلال المناسبات الكبرى، ومن مقر الكومنولث.

ويجسّد تمثال آخر الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب زوجها الأمير فيليب. وسيتم تركيب منحوتة مذهبة للفنان ينكا شونيبار في الحديقة، وتنسيق حدائق جديدة، ولا سيما من قِبل مهندس المناظر الطبيعية الفرنسي ميشال ديسفين.

وأعلنت اللجنة أن التصميم النهائي سيُنجز سنة 2026، ليتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد الملكة.



