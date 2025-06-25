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الترفيه

شيرين رضا.. «ماما عسل»

شيرين رضا
26 يونيو 2025 01:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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تستعد شيرين رضا لتصوير الفيلم الجديد «ماما عسل»، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، ويشاركها بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، ومن إخراج عمرو صلاح.
وأعربت شيرين عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم «في عز الضهر»، الذي يعرض حالياً في السينما المحلية والعربية، ويمزج بين الدراما والأكشن، ويشاركها بطولته مينا مسعود، محمود البزاوي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، وإيمان العاصي، ومن إخراج مرقس عادل. 
وأوضحت شيرين أنها من المقرر أن تخوض تجربة درامية جديدة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل خليجي بعنوان «السجين النصّاب»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج عصام عبد الحميد.

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