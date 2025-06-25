سارة الشروقي تطلق منصة لتمكين الأجيال بالإبداع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

في سعيها إلى ترسيخ الثقافة الإبداعية وجعل الفنون جزءاً من الحياة اليومية، تعمل الفنانة الإماراتية سارة الشروقي، بدعم من والدتها الفنانة التشكيلية نسيم الماجد، على تقديم ورش فنية موجهة للأطفال والمراهقين وفئات المجتمع كافة، من خلال إطلاق منصة لتمكين الأجيال بالإبداع، بهدف تعزيز الفنون اليدوية، مثل الرسم والتطريز وفن الفسيفساء «الموزاييك»، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والإلهام.

بيئة جمالية

تسهم سارة الشروقي، المستشارة الإماراتية في مجال الاتصالات والتسويق، في نشر الوعي الفني عبر منصة ثقافية متخصصة تأسست في أبوظبي عام 2016، تهدف إلى نشر الفنون، وتمكين الأطفال والشباب في مختلف المجالات الإبداعية.

وعن فكرة المنصة وهدفها، قالت سارة الشروقي: «ترعرعت في بيئة جمالية مليئة بالصور والألوان، وتعلمت حب الفنون من والدتي، وكنت أقضي معظم أوقاتي في الرسم، وتطور هذا الشغف لاحقاً إلى قرار بتأسيس مركز متخصص لتعليم الفنون بمختلف أشكالها، في كل من أبوظبي والعين ودبي، يقدم برامج فنية وورش عمل مبتكرة ومتنوعة».

وأضافت: «أسعى من خلال هذا المنبر الفني المتجذر في الثقافة الإماراتية، إلى جعل الفنون في متناول الجميع، عبر أنشطة تفاعلية وبرامج شاملة تناسب مختلف الفئات».



العلاج بالفن

أشارت الشروقي إلى أن المنصة تقدم برامج متخصصة تشمل مختبرات إبداعية للأطفال، وورشاً لتطوير مهارات المراهقين، وجلسات للكبار لا تتطلب خبرة مسبقة، إلى جانب جلسات العلاج بالفن، وورش موجهة للمدارس والجهات الحكومية. كما تنظم المنصة معارض موسمية وفعاليات فنية يشارك فيها فنانون إماراتيون.

مبادرات

وأكدت الشروقي أن هذه المبادرات تهدف إلى ترسيخ الفن كجزء من الحياة، مشيرة إلى أن المنصة تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من المشاريع والمبادرات التي تعزز مكانتها كمركز ثقافي وطني لنشر الفنون والإبداع.



نموذج اقتصادي

أكدت الفنانة التشكيلية نسيم الماجد أن المنصة لا تقتصر على تعليم الفنون فقط، بل تُعد نموذجاً اقتصادياً لفناني المستقبل، حيث يتيح لهم فرصة للتدريس، وعرض إبداعاتهم ومنتجاتهم الفنية، ضمن نموذج مستدام ومحفز.

وأوضحت أن المنصة عملت خلال السنوات الماضية مع العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، في تصميم وتنفيذ برامج فنية متخصصة تلبي أهداف التنمية الثقافية والاجتماعية، سواء عبر برامج الطفولة المجتمعية أو الورش الموجهة لتعزيز الصحة النفسية، وبناء بيئات عمل أكثر توازناً.