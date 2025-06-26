«العين أدفنتشر».. مغامرات تحت سفح حفيت

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

مع بداية الموسم الصيفي، يبرز متنزه «العين أدفنتشر» كخيار مفضّل للعائلات، لما يتمتع به من أجواء ممتعة تحت سفح جبل حفيت. ويُعد إحدى الوجهات المفضلة في منطقة العين، يجمع بين البيئة الجبلية والترفيه والاستكشاف، ويستمتع زواره بتجارب ترفيهية وباقة متنوعة من المغامرات المائية في الهواء الطلق، تشمل: التجديف، الكاياك، وركوب الأمواج.

أجواء عائلية

يقدم «العين أدفنتشر» مغامرات في أجواء عائلية لا تنسى، ويعد خياراً مثالياً للاستمتاع بمسابقات التحدي والاستكشاف، وخوض تجارب حافلة بالمرح والحماس، ضمن منزلقات ومرافق تشويقية عدة.

أوقات ممتعة

يوفّر المتنزه أنشطة تناسب مختلف الأعمار، من المبتدئين إلى محترفي المغامرات، إلى جانب برامج تدريبية احترافية، تشمل مرافق ركوب الأمواج، الويكبورد، حوض سباحة، حوض سبلاش، ومسارات الحواجز، ويستضيف «العين أدفنتشر» هذا الصيف باقة من الفعاليات المميزة منها: «ليلة السيدات» التي توفّر للنساء أجواءً من الخصوصية، وتقام تحت إشراف فريق عمل من السيدات فقط. وتتيح للأمهات وأولادهن قضاء أوقات ممتعة ضمن فقرات مليئة بالمغامرات المائية والتمارين الرياضية والعروض الحية.

المخيم الصيفي

يرسّخ «العين أدفنتشر» قيم الترابط والتعاون، ويكسب الأطفال مهارات عدة، ضمن «المخيم الصيفي»، الذي يقام من الاثنين إلى الخميس، خلال الفترة بين 30 يونيو الجاري، وحتى 22 أغسطس المقبل، وهو مغامرة مليئة بالاكتشاف، والتحدي، والمرح بين أحضان الطبيعة، تعزّز روح العمل الجماعي وتنمية الإبداع. ويقدم أنشطة تفاعلية في بيئة آمنة، وتحت إشراف كامل من طاقم مدرب، تشمل: كرة الطائرة المائية، التجديف، ركوب الأمواج، الرماية، وورش الأشغال الخشبية.

تعزيز المهارات

يمنح المتنزه للأطفال فرصة التعلم واستكشاف الحياة البرية، عبر باقة من الفعاليات التي تجمع بين المغامرات والإبداع العملي، حيث صممت الأنشطة لتشجيع الاستكشاف والتعلم منها التجديف الجماعي، التزلج على الأنابيب، التجديف في المياه الهادئة، هي ألعاب تسهم في اكتساب مهارات تقنيات التجديف وتعلم التحكم والتوازن، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية عدة، مثل دروس السباحة، عروض الإطفاء، بناء دائرة كهربائية بالطاقة الشمسية، وتصميم واختبار مراكب وطواحين هواء، مهارات الحياة الخارجية، التنقل باستخدام الخرائط والبوصلة وGPS، رواية القصص، وأساسيات الرماية.

يوم المرح العائلي

«يوم المرح العائلي» من أبرز الفعاليات التي يستضيفها «العين أدفنتشر» هذا الصيف، حيث يعيش الزوار يوماً من المغامرات والألعاب المائية لمختلف الأعمار، تتضمن التجديف وركوب القوارب، إلى جانب الاستمتاع بالعروض الحيّة، والتجارب الترفيهية، وورش عمل مصممة خصيصاً للأطفال والعائلات.