أبوظبي تشهد العرض الإقليمي الأول لـ F1: The Movie

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت أبوظبي مساء أمس، العرض الإقليمي الأول لفيلم F1:The Movie، في حلبة مرسى ياس - أبرز مواقع تصوير الفيلم -، وتضمن الحدث فعالية سينمائية استثنائية، شملت صالة سينما متكاملة بُنيت خصيصاً للعرض الإقليمي، والعديد من الأنشطة التفاعلية المتميزة التي تؤكد ريادة أبوظبي في استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية.

شهد العرض الإقليمي حضور مسؤولي «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، باعتبارها الجهات الشريكة في إنتاج الفيلم، وممثلين عن الشركاء الرئيسيين من بينهم «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، «حلبة مرسى ياس»، و«الاتحاد للطيران»، إلى جانب حضور نخبة من صناع السينما، والشخصيات المؤثرة.

F1 The Movie، فيلم أكشن رياضي عن سباق السيارات «فورمولا1»، بطولة براد بيت وإخراج جوزيف كوزينسكي، ومن إنتاج جيري بروكهايمر، وتوزيع «وارنر براذرز بيكتشرز». وقد بدء عرض العمل اليوم رسمياً في صالات السينما بمنطقة الشرق الأوسط.

استمرت فترة إنتاج وتصوير الفيلم في أبوظبي لمدة 29 يوماً على 3 مراحل منفصلة، بدعم «هيئة الإعلام الإبداعي»، وشملت مواقع مختلفة، منها «حلبة مرسى ياس» و«مطار زايد الدولي» و«استوديوهات twofour54 - المنطقة الإبداعية ياس»، وشارك مع فريق التصوير طاقم عمل محلي مكون من 284 شخصاً، بالإضافة إلى تعاون شركة الإنتاج المحلية «إبيك فيلمز»، و15 متدرباً محلياً شاباً، استفادوا من تجربة التصوير، إلى جانب نخبة من أشهر المواهب السينمائية العالمية.

تدور أحداث فيلم F1 The Movie في إطار تشويقي، حول سائق السباقات السابق «سوني هايز» الذي يؤديه براد بيت، الذي كان أحد ألمع نجوم الفورمولا1 في التسعينيات، قبل أن يتسبب حادث مروّع بنهاية شبه مؤكدة لمسيرته. وبعد مرور 30 سنة، يبدأ «سوني» رحلته كسائق سباقات مستقل يتنقل من فريق إلى آخر، إلى أن يتواصل معه زميله السابق «روبن سيرفانتس»، مالك فريق فورمولا1 المُتعثر، والذي يحتاج إلى عودة «سوني» إلى حلبات سباق الفورمولا لمنحه فرصة أخيرة لإنقاذ فريقه، وتحقيق الحلم بأن يكون الأفضل عالمياً.

ويشارك في بطولته خافيير بارديم، الحائز الأوسكار، وكيري كوندون، المرشحة لجائزة الأوسكار، وتوبياس مينزيس، الفائز بجائزة إيمي والمرشح للجولدن جلوب، إلى جانب سارة نايلز، كيم بودنيا، وسامسون كايو.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة»: العرض الإقليمي الأول لفيلم F1:The Movie، يعكس قيمة التعاون المشترك ضمن المنظومة الإبداعية في أبوظبي، وجاء تحويل حلبة مرسى ياس إلى تجربة سينمائية فريدة من نوعها، ليؤكد المنجزات التي يمكن تحقيقها حين تجتمع مهارات المواهب العالمية، مع دعم الشركاء وتوفر البنية التحتية المتطورة، وهو ما يعزز دور أبوظبي المتنامي، بصفتها مركزاً رائداً للإنتاجات العالمية.

وقال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: يُجسّد إنتاج فيلم F1: The Movie، وتحويل حلبة مرسى ياس إلى موقع تصوير حي، التنوّع الثري في أبوظبي، والذي يجعلها مركزاً رائداً لتصوير الإنتاجات السينمائية الضخمة، ويبرز القيمة المضافة التي يوفرها برنامج الحوافز المُعزز من «لجنة أبوظبي للأفلام»، كما يسلط الضوء على التفاني في العمل من الفرق المحلية، والدعم اللامحدود من شركائنا في مختلف أنحاء الإمارة.

وجاء موقع العرض الإقليمي الأول للفيلم في حلبة مرسي ياس، ليحتفي بلحظة اكتمال عملية الإنتاج بالكامل، والتي اختتمت خلال سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى - فورمولا 1» في أبوظبي في ديسمبر 2024، وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تصوير مشاهد فيلم سينمائي أثناء الأحداث الفعلية لسباق «فورمولا 1».

تضمنت الفعالية عرضاً لسيارة APXGP الرسمية المشاركة في «فورمولا 1»، إلى جانب خوذة السباق الخاصة بالفريق، والتي ارتداها دامسون إدريس خلال حفل Met Gala مطلع هذا العام، ما أضفى لمسة واقعية على أبرز عناصر الفيلم.