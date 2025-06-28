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دواء معتمد يُظهر نتائج واعدة لمرضى السكري من النوع الأول

دواء أوزيمبيك لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني
28 يونيو 2025 23:20

أظهرت نتائج تجربة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول ممّن يحتاجون إلى إنقاص الوزن قد يستفيدون من العلاج بعقار "سيماجلوتايد"، الشائع استخدامه والمركب من "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1"، والمعتمد حالياً لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني فقط.
وسيماجلوتايد هو العنصر النشط في عقاري "أوزيمبيك" و"ريبلسوس" لمرض السكري من شركة "نوفو نورديسك"، بالإضافة إلى علاج إنقاص الوزن "ويجوفي".
وخلال اجتماع الجمعية الأميركية للسكري، قال فيرال شاه، مشرف الدراسة في كلية الطب بجامعة إنديانا، إن 36 مريضاً ممن حُقنوا بسيماجلوتايد أسبوعياً مع الأنسولين المعتاد قضوا وقتاً أطول في نطاق السكر المستهدف في الدم، وفقدوا وزناً أكثر من 36 مريضاً مماثلاً تناولوا عقاراً وهمياً مع الأنسولين، في أول تجربة سريرية لاختبار عقار نوفو نورديسك على مرضى السكري من النوع الأول والسمنة.
وكان جميع المرضى يستخدمون أنظمة توصيل الأنسولين الآلية، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، وهو ما يدخل في نطاق السمنة.
وتمكن ثلث المرضى من تحقيق الأهداف الثلاثة للدراسة، وهي نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف من 70 إلى 180 مليجراماً في الديسيلتر، وانخفاض سكر الدم، وانخفاض وزن الجسم بنسبة 5% على الأقل.
وكان متوسط فقدان الوزن مع سيماجلوتايد تسعة كيلوجرامات.
وأفاد تقرير الدراسة المنشور في دورية "إيفيدينس" التابعة لمجموعة "نيو إنجلاند جورنال اوف ميديسين" بعدم تحقيق أي شخص في مجموعة الدواء الوهمي الأهداف الثلاثة كلها.
وقال شاه، في بيان: "نأمل أن تشجع تجربتنا القطاع على إجراء تجربة موافقة تنظيمية حتى يتسنى توفير هذا الدواء كمساعد للعلاج بالأنسولين لتحسين إدارة داء السكري من النوع الأول".

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المصدر: رويترز
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