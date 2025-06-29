شيخة الجابري تكتب: الحياة المكشوفة مُرهقة

أذكرهم وهم يحملون أدوات الزراعة، منهم من «يغدّف الحابول» على كتفه، ومنهم من يحمل «الخصّين»، ومنهم من يحمل «لِخصافه والمخاريف»، وغيرهم يحملون «الجت ولمسيبلو، والحشائش وما يلتقطون من عطايا النخل والهمبا»، يسيرون على أقدامهم، يقطعون المسافات الطويلة إلى ضواحيهم وأعمالهم لم يشتكوا من شيء، ولم يحملوا معهم أجهزة قياس الضغط والسكر ومراقبة نبضات القلب والكوليسترول، وغير ذلك من أمراض الزمن الجديد.

وأذكُرهن وهن يتمايلن من فلجٍ إلى فلج يحملنَ قِرب الماء وجِرارها، بعضهن يحملن «وقْور الحطب» ويتبعن الحلال من سيحٍ إلى سيح، الصحراء أمامهن ممتدة لا حد لها ولا مدى، تحملهن أحلامهن الصغيرة بالتقاط عشبة من هنا، وقطعة حطب من هناك، حياتهن يملؤها العمل، من ساعات الفجر وإلى ما بعد العشاء حيث يركنُ الجميع للهدوء، فلا سهر ولا هواتف ولا ضجيج، خلا قهقهات الصغيرات وهن يستمعن إلى حكايات الجدات وخراريفهن، لم يعرفن الأجهزة الحديثة التي تحمل الرعب الرقابي معها أينما اتجهن.

لم تكن حياتهم مكشوفة، بل هي حياة محشومة بكل ما تحمل من تفاصيل، فالجار يحترم جاره ويحنو عليه وصلاً، ومحبةً، ومشاركةً، وتسامحاً وتعايشاً جميلاً، لم تعرفه المجتمعات المتقدمة عنّا، حياتهم التي غابت أغلب تفاصيلها لا تُشبه حياتنا في هذا الزمان بكل ما تحمل من تناقضات ومستجدات ومتغيرات تسبقُ الساعة في ركضها نحو كل جديد يجعل الإنسان مكشوفاً بشكل مزعج ومخيف.

نحملُ في أيادينا هواتف من مختلف الماركات، هي ليست مصابيح هداية، وإنما أدوات غواية تسير بك نحو ما لا تريد، تذهب لمراجعة بريدك الإلكتروني، نعم أصبح إلكترونياً، لا توجد مظاريف وطوابع ورائحة ورق، إنما هي شاشات تقرأ ما فيها وانقضى الأمر، تظهر لك وأنت تتصفحها إعلانات لقياس ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، كما أنها تقترب منك كثيراً لتُقيس ضربات قلبك. إلى هذا الحد نحن مكشوفون أمام هذه الأجهزة الصغيرة التي لم يعرفها أبي وجدي، غفر الله لهما، ولا أظن أن أجدادكم عرفوها كذلك.

الحياة المكشوفة مُرهقة جداً، على مدار الساعة تجعلك على قلق، مواقع تحاصر حتى خطواتك كم قضيت من الوقت دون أن تتحرك من مكانك، كم ساعة مضت ولم تشرب الماء، كيف لك أن تنام قبل أن تقيس مستوى السكر في دمك بضغطة زرٍ على هاتفك، خوف عليك وقلق غريب يحاصرك طوال اليوم، بل كلّ العمر، حياتهم القديمة لم تكن كذلك، كانت أجمل، وأبهى، وأكثر هدوءاً وسكينة، لأنها بعيدة عن كل الضغوطات التي تمارسها علينا الحياة الجديدة.