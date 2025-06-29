«مدن ياس الترفيهية» تطلق مخيماً صيفياً مبتكراً

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



ضمن أهدافها التعليمية والإبداعية، تطلق «مدن ياس الترفيهية» مخيم «جزيرة ياس الصيفي» المبتكر من 7 يوليو إلى 22 أغسطس المقبل، لتعزيز الوعي البيئي عند الأطفال، وخوض تجارب علمية وترفيهية تفاعلية، مع توفير ذكريات لا تُنسى ضمن أجواء آمنة، من خلال برنامج ترفيهي غني في عطلة الصيف، يوفر منصة فريدة للأطفال لاستكشاف العلوم، والأحياء البحرية، والفيزياء، وفنون رواية القصص.







موقع فريد

بمناسبة انطلاق مخيم «جزيرة ياس الصيفي»، قالت ديانا تايلور، نائبة رئيس العمليات والابتكار والتحول لدى «ميرال - أبوظبي»: يأتي المخيم الصيفي لتوفير تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتقديم أنشطة مصممة لتحفيز الفضول وتعزيز التفكير الإبداعي في بيئة آمنة ومُلهمة. ويتميز المخيم بموقعه الفريد وسط 5 مدن ترفيهية عالمية في جزيرة ياس، وتقدم كل مدينة باقة من البرامج التفاعلية التي تحفز حب الاستكشاف، وتحوّل الأنشطة الصيفية التقليدية إلى مغامرات تعليمية ممتعة، حيث لا يقتصر المخيم على الجانب الترفيهي فحسب، بل يركز على تنمية مهارات الأطفال من خلال اللعب ورواية القصص والعلوم والاستكشاف.



تجارب ملهمة

وتحدثت تايلور عن أبرز الأنشطة الصيفية التي تقدمها «مدن ياس الترفيهية» ضمن نشاطات المخيم، وقالت: تقدم «عالم فيراري أبوظبي» تجارب متكاملة تجمع بين السرعة والحماس والإبداع، ضمن برنامج صيفي حافل بالتحديات والأنشطة المتنوعة، وتنطلق الفعالية بتحديات جماعية مميزة تتيح الفرصة لتكوين صداقات جديدة، تتبعها مغامرة شيقة مصممة كرحلة بحث مليئة بالألغاز والمفاجآت. وأضافت: يتمكن الصغار من إطلاق العنان لمخيلتهم وتصميم الألعاب والأفعوانيات الخاصة بهم المستوحاة من «عالم فيراري» المليء بالمنعطفات القوية والحلقات المذهلة، إلى جانب استكشاف المهارات في الألعاب الإلكترونية مع «عالم فيراري إي سبورتس آرينا».



عمل جماعي

ولفتت تايلور إلى أنه ضمن «مخيم ياس الترفيهي»، يتمكن الأطفال من المشاركة في تجربة مائية مشوقة في «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، تجمع بين المغامرة والترفيه والاستكشاف، بالإضافة إلى خوض لعبة (Splash and Match) التفاعلية التي تسهم في تعزيز روح العمل الجماعي.



«لؤلؤة الماضي»

وأشارت تايلور إلى أن المخيم الصيفي يراعي تعزيز البعد التراثي والثقافي، حيث يشارك الأطفال في «ياس ووتروورلد أبوظبي» في فعالية «لؤلؤة الماضي»، التي تتيح استكشاف تاريخ الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والتعرف على ملامح الثقافة البحرية التقليدية في دولة الإمارات، ويقدم هذا المحتوى بأسلوب تفاعلي يربط الجيل الجديد بجذوره الثقافية في إطار عصري وبيئة محفزة.







طيران حر

ونوهت تايلور إلى أنه في «سي وورلد أبوظبي» يتعرف الأطفال على عالم الأحياء البحرية من خلال لقاءات عن قرب مع الأحياء المختلفة، وخوض أنشطة مبتكرة مثل بناء النظم البيئية باستخدام مواد معاد تدويرها.

أما في «كلايم أبوظبي»، فيتعلم الأطفال مبادئ الفيزياء والديناميكا الهوائية أثناء تجارب الطيران الداخلي الحر وتسلق الجدران، وفي «عالم فيراري أبوظبي»، يصمّم الأطفال نماذج الأفعوانيات الخاصة بهم، باستخدام مفاهيم الهندسة وحل المشكلات، وتمثل هذه التجارب نموذجاً متوازناً يجمع بين التعلم والمتعة



أنشطة متنوعة

يستمتع الأطفال بتجارب مميزة ومختلفة في «مُدن ياس الترفيهية»، وتبدأ فعاليات المخيم من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، من الاثنين إلى الجمعة، بأنشطة متنوعة مثل تمارين الإحماء، جلسات تفاعلية تشمل البحث عن الكنز، ورش عمل إبداعية، تحديات بدنية، ورواية القصص الثقافية.



تعليم وترفيه

أوضحت ديانا تايلور أن مخيم «جزيرة ياس الصيفي» يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً، ويعتمد على شراكات فاعلة بين فريق العمليات، ومجموعة من الخبراء في مجالات متعددة، بما في ذلك المعلمون والتربويون، وفنانو العروض الترفيهية العائلية، واختصاصيون في المواد العلمية، بالإضافة إلى علماء الأحياء البحرية من «سي وورلد أبوظبي»، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تصميم أنشطة تعليمية مشوقة تراعي خصوصية كل فئة من الفئات العمرية، وتدمج المعرفة بالترفيه بشكل طبيعي. وأضافت أنه على غرار برامج التعليم المدرسي التي تنظمها «مدن ياس الترفيهية» على مدار العام، فإن المخيم الصيفي يضمن لكل مشارك تجربة تعليمية مليئة بالمغامرات والتجديد.