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الترفيه

"ياس ووتروورلد" تضيف أكثر من 20 لعبة وتجربة مائية مبتكرة

"ياس ووتروورلد" تضيف أكثر من 20 لعبة وتجربة مائية مبتكرة
1 يوليو 2025 15:00

 افتتحت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، اليوم توسعتها الجديدة، التي تمتد على مساحة 13 ألفا و445 متراً مربعاً، لتُقدّم للزوار تجربة غامرة في "المدينة المفقودة" التي تعد امتدادًا سردياً لقصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" التي تشكّل جوهر هوية الوجهة.

ويأتي الافتتاح عقب حفل خاص تم تنظيمه مساء أمس بحضور صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ"ميرال"، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.

وتُضيف التوسعة الجديدة فصلاً جديداً من المتعة والتشويق، من خلال أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية مبتكرة، بالإضافة إلى مطعم جديد بالكامل، ليبلغ إجمالي عدد العروض أكثر من 60 تجربة ومرفق ترفيهي من الطراز العالمي. 

وتتنوع هذه الإضافات بين ألعاب مليئة بالتحدي والحركة، ومناطق مائية ملائمة للعائلات الأمر الذي يعزز من جاذبية المدينة أمام فئات الزوار المختلفة، سواء العائلات أو الأصدقاء أو عشّاق التجارب والمغامرات ومحبي الاكتشاف والتسلية المتواصلة.

 

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ومن بين التجارب الجديدة، تبرز كل من "فلج ريس"، أول منزلقة مائية مزدوجة من نوعها في المنطقة تُوفّر مسارًا تفاعليًا حافلًا بالمسارات السريعة والتحديات التنافسية، ولعبة "غضب بهموت"، التي تمنح محبّي المغامرات تجربة مائية فريدة مليئة بالمفاجآت، و"الساحل جونيور" التي تقدم للصغار أول جولة بوميرانجو مصغّرة خالية من الجاذبية في المنطقة، تتميز بمنزلقات متعرجة، وزوايا انحدار حادّة، وقفزات عمودية لمغامرة مليئة بالنشاط والتحدي.

 

وتشمل الإضافات الجديدة أيضاً تجربة "المفرس"، وهي منزلقة مائية مستوحاة من البيئة الصحراوية، تنتهي بمنطقة هبوط حيوية، إلى جانب "ريد ديون"، وهي منزلقة مغلقة متعددة الانحناءات صُمّمت خصيصًا لمحبّي التحدي من الصغار. 

كما تقدم "الدوامة جونيور" نسخة مصغرة من اللعبة الشهيرة في المدينة، لتنقل أجواءها الحماسية إلى الأطفال عبر دوامات سلسة وانحدارات ممتعة، من أجل تجربة جماعية تفاعلية، تتيح "متاهة مادنس" للعائلات الانزلاق في مساراتها الملتوية المليئة بالمفاجآت، بينما تُوفّر تجربة "صدف سويرل" أول لعبة طوافة عالية السرعة في المنطقة.

المصدر: وام
جزيرة ياس
الألعاب المائية
ياس ووتروورلد
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