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تلسكوب "ألما" يلتقط صوراً غير مسبوقة لبدايات الكون

عالم الفلك التشيلي رودريغو هيريرا خلال مؤتمر بجوار عالم الفلك الإسباني سيرجيو مارتن في سانتياغو
2 يوليو 2025 11:29

كشف مركز "ألما" ALMA الفلكي في شمال تشيلي والذي يضم أقوى تلسكوب راديوي في العالم، عن صور يعتبر باحثوه أنّها الأكثر تفصيلاً على الإطلاق للكون المبكر.
وقال رئيس قسم العمليات العلمية في "ألما" سيرجيو مارتن، على هامش عرض تقديمي في سانتياغو "لم نحصل من قبل على هذا القدر من التفاصيل والعمق في مجرات الكون المبكر".
والتقطت هذه الصور الغاز الذي شكّل قبل أكثر من 13 مليار سنة المجرات الأولى، مما ألقى ضوءا جديدا على الاكتشافات التي حققها التلسكوب "جيمس ويب" عام 2012.

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 قال رودريغو هيريرا-كاموس، مدير "نوكليو ميلينيو دي غالاكسياس"، وهو مركز أبحاث تشيلي متخصص في دراسة المجرات، إنه من خلال التقاط هذه الغازات "تُتاح إمكانية دراسة أماكن ولادة النجوم". 
في نهاية يونيو، نشر فريق مرصد "فيرا روبين" الواقع أيضا في شمال تشيلي، صوره الأولى التي تظهر مناظر خلابة لمجرات بعيدة ومناطق تكوّن النجوم، مما يسلّط الضوء على عناصر لم تُرصد من قبل.
يضم شمال تشيلي تلسكوبات من أكثر من 30 دولة، بينها عدد من أكثر الأدوات الفلكية تطورا في العالم مثل تلسكوب "ألما" الراديوي.
ويُفترض أن يبدأ عام 2027 تشغيل التلسكوب فائق الكبر "إي أل تي" الذي يَعِد باستكشاف مسافات كونية لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا.

المصدر: آ ف ب
تشيلسي
سانتياغو
تلسكوب
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