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«شاطئ ليلي» فـي الحديريات

«شاطئ ليلي» فـي الحديريات
3 يوليو 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة الحديريات افتتاح أول شاطئ ليلي ضمن شاطئ مرسانا الشرقي في مدينة أبوظبي، وذلك ابتداءً من شهر يوليو، وحتى نهاية سبتمبر المقبل، مما يتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة للاستمتاع بالأنشطة المائية والشاطئية خلال فترة الصيف، وبعد غروب الشمس.
وسيتمكن الزوار من خوض تجربة سباحة ليلية آمنة، حيث تم تزويد الشاطئ بأنظمة إنارة متطورة، فضلاً عن تقديم خدمات متميّزة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة، إضافة إلى توفير كوادر مؤهلة من المنقذين مزودين بجميع مستلزمات الإنقاذ والإسعاف اللازمة، لمراقبة الأنشطة على الشاطئ من غروب الشمس وحتى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ولغاية 12 منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والرفاهية لمختلف الزوار.

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