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الترفيه

أروى.. رحلة بحث عن براءة مذيع شهير

أروى.. رحلة بحث عن براءة مذيع شهير
3 يوليو 2025 01:19

القاهرة (الاتحاد) 

تعود الممثلة أروى جودة إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عام كامل، من خلال مسلسل «للعدالة وجه آخر»، حيث تؤدي فيه دور البطولة النسائية أمام ياسر جلال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو.
أوضحت أروى أنها تجسد دوراً مميزاً وجديداً عليها تماماً، عبر شخصية محورية تُحدث تحولاً جذرياً في الأحداث، ضمن حبكة درامية تدور حول جريمة قتل يُتهم فيها مذيع تلفزيوني شهير، وينطلق في رحلة بحث عن براءته، وسط تطورات تقلب الأمور رأساً على عقب.
 وأشارت إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تعاقدت على العمل للعرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكن تم تأجيله بشكل مفاجئ من قبل الشركة المنتجة.
وشددت أروى على أنها لا تقبل أي عمل إلا إذا كان السيناريو جذاباً وملهماً بالنسبة لها، إذ إن الجودة هي الأساس في كل ما تقدمه، سواء من حيث النص أو الإخراج أو فريق العمل، مشيرة إلى أن توافر هذه العناصر هو ما يجعل العمل ناجحاً وجاذباً للجمهور.
 وعن سبب ابتعادها عن الأعمال الكوميدية، قالت أروى: لا تُعرض عليّ أعمال كوميدية بكثرة، والعمل الوحيد الذي شاركت فيه وكان يحمل طابعاً كوميدياً هو «حجر جهنم».
وكان آخر ظهور درامي لأروى، من خلال مسلسل «حرب نفسية»، بطولة جيهان خليل، وهالة فاخر، وأشرف زكي، تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم «الفستان الأبيض»، بطولة ياسمين رئيس، وتم عرضه سينمائياً مؤخراً.

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