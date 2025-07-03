كبار المواطنين.. عطاءٌ مستدام وخبراتٌ تتجدّد

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

في مشهد يعكس الانتماء وروح العطاء، يواصل كبار المواطنين في دولة الإمارات أداء دورهم المجتمعي بنشاط وحيوية، مستندين إلى ما يمتلكونه من مهارات وحكمة، ومؤمنين بأهمية نقل تجاربهم وخبراتهم إلى الأجيال، لبناء مجتمع نابض بالأمل والتفاؤل.

يشارك كبار المواطنين في معارض ومهرجانات داخل الدولة وخارجها بعطاء لافت، يعبر عن ثراء تجاربهم، حيث تشعر خديجة الطنيجي، صانعة عطور وبخور، بفخر وهي تشارك خبراتها في هذا المجال في مختلف البلدان، بينما تؤكد فاطمة محمد، متطوعة ضمن فريق «ربدان التطوعي»، أن العمل التطوعي يمنحها شعوراً بالقوة ويخرجها من العزلة.

أما الخبير التراثي يوسف العلي، فينقل معرفته في التراث البحري للأجيال، ويعرفهم بالبيئة البحرية ومكوناتها، معتبراً أن هذا الدور يعزز شعوره بالفخر والانتماء.



احتياجات نفسية

عن أهمية الرفاهية النفسية والاجتماعية، ودورها في دعم كبار المواطنين، واستدامة عطائهم في المجتمع ونقل خبراتهم للأجيال، شدد مجموعة من الخبراء على أهمية الاحتواء والدعم النفسي، وقالت كاميليا كامل، اختصاصية نفسية ومستشار أسري تربوي: إن الاحتياجات النفسية لدى كبار المواطنين تتزايد مع التقدم في العمر، على عكس ما يظنه بعضهم، فهم لا يحتاجون إلى الرعاية الجسدية وزيارات الأطباء فحسب، بل إلى الدعم النفسي والعاطفي، ما يعزز إحساسهم بالتواجد والقيمة. مشيرة إلى أن فقدان الدور الاجتماعي قد يؤدي إلى الشعور بالتهميش والعزلة، ومن ثم الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية أخرى.

وتقترح كامل مجموعة من الأنشطة المحفزة لكبار المواطنين، مثل رواية القصص للأحفاد، والعمل التطوعي، والقراءة، وممارسة الأنشطة اليدوية، مثل الحرف اليدوية وزراعة النباتات، لما لها من أثر كبير في رفع معنويات كبار السن وتحفيزهم على الاستمرارية.



جانب نفسي

أشار خالد أحمد الكعبي من مؤسسة التنمية الأسرية، إلى أهمية الاهتمام بالجانب النفسي لكبار المواطنين، حتى لا يشعرون بفقدان دورهم الاجتماعي، مؤكداً ضرورة إشراكهم في القرارات الأسرية والمجتمعية، والاستفادة من خبراتهم، ودعمهم عاطفياً بالاستماع إليهم، ومشاركة مشاعرهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويقلل من الشعور بالوحدة والاكتئاب.



علاقات اجتماعية

شدد الكعبي على أهمية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتواصل المستمر مع الأصدقاء والأقارب، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، ما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية، ويقلل من العزلة الاجتماعية. وقال: إشراك كبار السن في نوادٍ أو مجموعات تطوعية، وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم، وارتياد الأماكن التي يفضلونها، يساعد في الحفاظ على نشاطهم الاجتماعي، كما أن الدعم الأسري والعلاقات الإيجابية داخل الأسرة، تشكل عاملاً محورياً وركيزة أساسية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن.



خدمات

قالت عائشة محمد السلامي، مسؤول خدمة نادي «بركة الدار» بمؤسسة التنمية الأسرية:تعمل دولة الإمارات على دعم كبار المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم عبر خدمات ومزايا عدة، من أجل حياة كريمة، وبدورها تولي مؤسسة التنمية الأسرية اهتماماً كبيراً بكبار المواطنين، إيماناً بدورهم المحوري في بناء المجتمع، ونقل الخبرات للأجيال.

وأضافت: تحرص المؤسسة على توفير حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية، تضمن لهم جودة حياة عالية، ضمن رعاية متكاملة لشيخوخة نشطة. وتشمل الخدمات، التسجيل في عضوية نادي «بركة الدار»، الالتحاق بورش التأهيل الرقمي، التسجيل للمساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين، إصدار بطاقة «بركتنا»، التسجيل في عضوية مجلس الحكماء، والتي تهدف إلى تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.



رحلات ميدانية

أشارت عائشة السلامي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تنظم رحلات ترفيهية وتثقيفية مخصصة لكبار المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من أهمية الجانب الاجتماعي والترفيهي في تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية. وتهدف هذه الرحلات إلى إدخال البهجة إلى قلوبهم، وكسر الروتين اليومي، وتوفير بيئة محفزة للتفاعل الاجتماعي، ما يسهم في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج. وأوضحت أن الرحلات الميدانية تشمل زيارات إلى معالم ثقافية وتراثية وترفيهية، مثل «قصر الوطن»، «متحف اللوفر أبوظبي»، «الحدائق العامة».