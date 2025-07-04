«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تستعرض علاقة الإنسان بالبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدور عددها الجديد لشهر يوليو 2025، والذي يزخر بموضوعات نوعية، تُلقي الضوء على العلاقة المعقدة بين الإنسان والبيئة، كما يستعرض تجارب ثقافية نادرة، وتحوّلات اجتماعية عميقة في ربوع العالم.



بدو أفريقيا

يتصدر العددَ الجديد، تحقيقٌ مُعمقٌ عن شعب «الفولاني» - بدو أفريقيا الرُّحَّل- الذين يتجاوز عددهم الـ20 مليون نسمة، وينتشرون على رقعة واسعة من الصحراء الأفريقية، حيث اشتهروا بتنقلاتهم برفقة ماشيتهم من شرق القارة السمراء إلى غربها، وقطع مسافات شاسعة بين الصحاري والوديان طلباً للكلأ والماء. كما يلقي التحقيق الضوء على سعي هذا الشعب العريق للتأقلم مع التحديات المعاصرة، لا سيما التغيّر المناخي، والتحوّلات المجتمعية، عبر البحث عن نماذج تُعزّز دور المرأة، وتُحافظ على الإرث الرعوي المُتجذر في ثقافتهم.



«الأثريّون الجُدد»

وفي تحقيق فريد بعنوان «الأثريّون الجُدد»، يتناول العدد ظاهرة تحوّل صُنّاع المحتوى الرقمي إلى باحثين عن الآثار على ضفاف نهر «التايمز» في لندن، وما يُرافق هذا التحوّل من إنجازات مُثيرة للفضول، وإشكاليات تنظيمية إدارية وتقنية، ففي زمن تُعيد التقنية فيه رسم ملامح علم الآثار، يحتدم الجدل بين الشغف الشخصي والاكتشاف العلمي.



بين ترانسيلفانيا ونيويورك

يتابع العدد صفحاته على إيقاع السكينة والهدوء في ريف ترانسيلفانيا الواقعة في قلب رومانيا، حيث يسافر بنا تحقيقٌ شائق لزيارة أهالي المنطقة الذين ما زالوا متمسكين بتقاليد زراعية عريقة ومتوارثة تأبى الاستسلام لزحف الحداثة. ويغلق العدد دفته، بالاحتفاء بالذكرى الـ400 لتأسيس مدينة نيويورك، عبر أرشيف مصوَّر يُوثّق لمسيرة المدينة من مستوطنة صغيرة إلى أيقونة عالمية تنبض بالحياة والتجدّد.



النُسور الصلعاء

يندرج التحقيق الرئيس لهذا العدد، تحت عنوان «وحيشنا المذموم»، ويحاول ردّ الاعتبار ورفع الحيف عن حيوانات غالباً ما يُساء فهمها، إذْ تُوسم بالقبح والبشاعة، وينفر منها البشر، والحال أنها جديرة بالتقدير والإنصاف، ومنها مثلًا: غُرير العسل والنُسور الصلعاء ذات العيون الصغيرة وطيور «آي آي» الشعثاء، وكلها تؤدي دوراً حيوياً في حفظ التوازن البيئي، فضلًا عن مكامن قوة لديها قد تكمن في خصائصها «المذمومة» من طرفنا.



معرفية شاملة

تجدر الإشارة إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «شركة أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» تحت شعار: «مجلتك العالمية.. بلغتك العربية»، ويُمكن الحصول عليها عبر منافذ البيع الإلكترونية.