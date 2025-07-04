«الشارقة للسيارات القديمة».. 4 جوائز بـ«برنامج التميز الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)



تُوّج نادي الشارقة للسيارات القديمة مسيرته بحصد أربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية التخصصية على مستوى الإمارة، وأحد النماذج الملهمة في العمل المؤسسي والتفاعل المجتمعي.

نال النادي جائزة «أفضل نادٍ رائد على مستوى الأندية التخصصية»، في إنجاز يعكس تفوّقه في الابتكار والإدارة المستدامة للبرامج والفعاليات المتخصصة في عالم السيارات القديمة.

وعلى المستوى الفردي، تُوّج أحمد سيف بن حنظل التميمي بجائزة «أفضل مدير تنفيذي في الأندية التخصصية»، نظير إدارته الفاعلة ومبادراته التطويرية، فيما نالت هدى ثاني على جائزة «أفضل موظف اتصال مؤسسي في الأندية التخصصية» تقديراً لدورها الحيوي في بناء صورة إعلامية احترافية للنادي، بينما حصدت عائشة يوسف القصاب جائزة «أفضل موظف ثقافة مجتمعية في الأندية التخصصية»، نظير مساهماتها في تعزيز دور النادي كمركز ثقافي وتراثي تفاعلي مع المجتمع.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور علي أحمد أبوالزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة «يعكس هذا التقدير ما نؤمن به في نادي الشارقة للسيارات القديمة من أن التميز لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة، يكون فيها الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الارتباط بالمجتمع.

ويعد برنامج «الشارقة لريادة التميز الرياضي» منصة استراتيجية أطلقها مجلس الشارقة الرياضي في أبريل 2024، ويهدف إلى رفع مستوى الثقافة الرياضية في الإمارة بطرق علمية ومنهجية تعتمد على معايير وطنية ودولية دقيقة.

ويستند البرنامج إلى رؤية لتعزيز الاستثمار في الكفاءات الرياضية، ودعم الأداء المؤسسي المستدام، وتحفيز الشراكات المحلية والدولية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير جودة الحياة والارتقاء بالمنظومة الرياضية في الشارقة.