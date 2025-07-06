الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أسد يهاجم رجلاً بعد هروبه من حديقة حيوانات

الأسد الهارب بعد قتله، والرجل الذي تعرض للهجوم
6 يوليو 2025 20:26

هاجم أسد عاملاً في مزرعة وتسبب بإصابته، بعدما هرب من حديقة حيوانات في جنوب تركيا.
وأفاد تلفزيون "تي آر تي" التركي، اليوم الأحد، بأن فرق الطوارئ تمكنت من قتل الأسد الذي كان يُدعى "زيوس" بعد عملية بحث استمرت لساعات.
ووقع الهجوم على بعد نحو كيلومتر واحد من حديقة الحيوانات في بلدة "مانافجات" بمحافظة أنطاليا التركية. 
وطوقت السلطات المنطقة المحيطة بالحديقة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف تمكن الأسد من الهروب، وفقاً للتقرير.
وأكدت وسائل إعلام تركية أن العامل نُقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.
وقال الرجل المصاب إنه تفاجأ بهجوم الأسد عليه في ساعات الصباح الباكر. 

أخبار ذات صلة
18 وجهة صيفية للناقلات الوطنية لعام 2025
تركيا تسجل أكثر من 700 حريق في 10 أيام
المصدر: د ب أ
تركيا
شبكة تلفزيون تي آر تي
حديقة الحيوانات
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©