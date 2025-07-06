أسد يهاجم رجلاً بعد هروبه من حديقة حيوانات

هاجم أسد عاملاً في مزرعة وتسبب بإصابته، بعدما هرب من حديقة حيوانات في جنوب تركيا.

وأفاد تلفزيون "تي آر تي" التركي، اليوم الأحد، بأن فرق الطوارئ تمكنت من قتل الأسد الذي كان يُدعى "زيوس" بعد عملية بحث استمرت لساعات.

ووقع الهجوم على بعد نحو كيلومتر واحد من حديقة الحيوانات في بلدة "مانافجات" بمحافظة أنطاليا التركية.

وطوقت السلطات المنطقة المحيطة بالحديقة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف تمكن الأسد من الهروب، وفقاً للتقرير.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن العامل نُقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وقال الرجل المصاب إنه تفاجأ بهجوم الأسد عليه في ساعات الصباح الباكر.