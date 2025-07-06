«الشيطان شاطر» يعيد أحمد عيد للبطولة السينمائية

محمد قناوي (القاهرة)



بعد غياب، يعود أحمد عيد إلى البطولة السينمائية، من خلال فيلم «الشيطان شاطر»، والذي يشاركه بطولته: زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.

وقال عيد: إن «الشيطان شاطر» ينتمي إلى نوعية أفلام الكوميديا السوداء، ويمتزج فيه الجانب الإنساني بالكوميديا والتشويق، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية من منظور ساخر.

وأشار إلى أن العمل يمثل عودة قوية له إلى هذا النوع من الكوميديا، التي سبق أن قدمها في أفلام عدة، مثل «فيلم ثقافي»، «أنا مش معاهم»، «رامي الاعتصامي»، و«ياباني أصلي»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً عند عرضه عام 2017.

وعن معاييره في اختيار أعماله، قال عيد: أهتم أولاً بجودة السيناريو، وأحرص على أن يحمل العمل هدفاً واضحاً، ويتناول تجارب وحالات إنسانية من قلب المجتمع. واعتبر أن المنتجين يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية تراجع مستوى الكوميديا، لانشغالهم بالسعي وراء الأعمال التجارية السريعة، مضيفاً أن النقاد يتعاملون مع الكوميديا كفن من الدرجة الثانية، مقارنة بالأعمال التي تركز على السلبيات، والتي تحظى باهتمام أكبر، موضحاً أن غياب الدعم والتقدير للأعمال الكوميدية يمثل أزمة حقيقية. وأشاد عيد بالتطور الكبير الذي شهدته الدراما التلفزيونية والأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الوطن العربي يمتلك مخرجين ومصورين على مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، لكن أزمة الكتابة ما تزال تؤثر على جودة الأعمال. وكان آخر ظهور سينمائي لأحمد عيد في فيلم «أهل الكهف»، الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، صبري فواز، بيومي فؤاد، مصطفى فهمي، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.