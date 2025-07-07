«جزيرة ياس».. تجارب استثنائية تثري الأجواء الصيفية

أبوظبي (الاتحاد) تقدم «جزيرة ياس أبوظبي» لزوّارها من مختلف الجنسيات تجارب استثنائية تثري الأجواء الصيفية، ضمن وجهاتها ومدنها الترفيهية الحائزة جوائز عالمية.

أنشطة ومغامرات وعروض فنية، تنظمها «جزيرة ياس أبوظبي» ضمن برنامج ترفيهي متميز في مدنها المتنوعة، بدءاً من التجارب المائية الجديدة في «ياس ووتر وورلد»، التي افتتحت هذا الصيف توسعتها، بما يعزّز تميّز مدينة الألعاب المائية الأكبر. وتمتد هذه التوسعة على مساحة 13,445 متراً مربعاً، وتقدم مفهوم «المدينة المفقودة»، الذي يُعد امتداداً لقصة أسطورة «اللؤلؤة المفقودة» المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

وتضمُّ التوسعة أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة، وأكثر من 60 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً، لتوفّر لضيوفها تجارب ومغامرات مائية غير مسبوقة. ومن أبرز تجاربها «الفلج ريس» الذي يُعد أول سباق متجاور يوفر تجربة غامرة تتخللها منحدرات سريعة ومنعطفات حادة ومنافسة مباشرة، وتجربة «الساحل جونيور»، أول منزلقة مائية صغيرة تحاكي تجربة انعدام الجاذبية، و«غضب بهموت» التي تقدم قفزات جريئة ضمن قناة مائية.

وتعود في «ياس ووتر وورلد» فعالية حصرية للسيدات تنعقد كل يوم جمعة من الساعة 1:00 ظهراً إلى 10:00 مساءً. وتقدم هذه الفعالية فرصة الاستمتاع بأكثر من 60 لعبة ومنزلقاً مائياً، مع عروض موسيقية رائعة مع عازفي الدي جي. وتشهد «وارنر براذرز» في هذا الصيف عودة موسم دي سي سوبر هيرو حتى 31 أغسطس، ويقدم عروض أداء جديدة كلياً، وفرص التفاعل مع شخصيات أبطال السوبر هيرو والتقاط الصور، ولقاء «سوبرمان»، «باتمان»، و«وندر ومان»، في مغامرة حافلة بالمتعة والترفيه لمختلف أفراد العائلة. ولاستكشاف عجائب المحيطات نهاراً وليلاً، تقدم «سي وورلد» للعائلات تجارب استثنائية في مهرجان «محيط الأضواء» الذي يقام يومياً حتى 31 أغسطس، مع تمديد ساعات عمل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية لغاية الساعة 8:00 مساءً. وتحتفي فعالية مهرجان «محيط الأضواء» الذي يقام لفترة محدودة في عالم «المحيط يجمعنا» بالروابط العميقة بين الإنسان والمحيط عبر مزيج متناغم من الأصوات والأضواء وعروض الأداء المتميزة. كما يمكن للضيوف مشاهدة عروض الأداء الضوئية المذهلة، والاستمتاع بالأنغام الموسيقية، وإطلاق إبداعهم ضمن «محطة فنون الأضواء»، والرسم على الوجوه بالألوان المضيئة، ولقاء شخصيات الاحتفال في «سي وورلد» ضمن أجواء احتفالية متميزة. ويستمتع الزوار أيضاً باستكشاف عالم أسماك القرش المذهل خلال «أسبوع القرش» الذي يُقام من 28 يوليو إلى 3 أغسطس، حيث يحظى الضيوف بأجواء احتفالية على مدار أسبوع كامل مع باقة من النشاطات الترفيهية والتعليمية عن أسماك القرش. وللباحثين عن خوض تجربة غامرة، تستضيف «سي وورلد» ليلة مبيت مميزة تحمل طابع القرش، وذلك ليلة يوم 2 أغسطس، مقدمة للعائلات فرصة قضاء الليلة وسط عجائب الحيوانات البحرية. وتضم هذه المغامرة المتميزة حفل تناول البيتزا، والدخول إلى مهرجان محيط الأضواء، والتعرف على الحيوانات بصحبة مرشد متخصّص، ولقاء خاص بشخصيات «سي وورلد» أبوظبي الترفيهية. تجارب صيفية رائعة زاخرة بالسرعة والمغامرة تقدمها «عالم فيراري»، التي تدعو ضيوفها هذا الصيف ليشهدوا على الفنون الهندسية الإبداعية ضمن العرض الجديد «شغف مارانيلو»، الذي يستمر حتى 31 أغسطس على مدار 6 أيام أسبوعياً، ويقدم تجربة فنية مستوحاة من روح الابتكار والأداء الاستثنائي الذي تشتهر به علامة فيراري عبر نظرة فريدة على مراحل تصنيع محرك فيراري V12 الشهير.

ويمكن للضيوف الانضمام إلى المهندسة الرئيسة دينا وفريقها وهم يواجهون التحديات الإبداعية والتقنية المرتبطة بتصميم وتشكيل واختبار وتجميع هذا المحرك الاستثنائي. ويشكّل هذا العرض احتفالية بالتميّز وروح الابتكار والحرفية العالية التي تقف خلف كل محرك من علامة فيراري، ليقدم للضيوف تجربة آسرة بكل المقاييس. يقدم مخيم جزيرة ياس الصيفي للأطفال الذي يُقام بدءاً من اليوم 7 يوليو حتى 22 أغسطس، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، برنامجاً فريداً يجمع بين التعلم والمغامرة داخل أشهر المدن الترفيهية في جزيرة ياس، أبوظبي، حيث تتحول المغامرات الرائعة إلى تجارب اكتشاف مذهلة. وتشهد «حلبة مرسى ياس» هذا الصيف مجموعة مختارة من التجارب الحماسية، بدءاً من تجارب القيادة بسرعة عالية، والألعاب الترفيهية المشوقة، وصولاً إلى سباقات الكارتينغ التنافسية والجولات التعريفية خلف الكواليس.