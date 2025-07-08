«سيدات الشارقة» يعزّز التبادل الثقافي الكوري

الاتحاد (الشارقة)

أطلق نادي سيدات الشارقة فعالية ثقافية نوعية تجسّد رؤيته في تمكين المرأة وتعزيز صحتها وجودة حياتها، وذلك من خلال فعالية استثنائية بعنوان «اكتشفي جمال كوريا في الشتاء»، بالتعاون مع هيئة السياحة الكورية الوطنية.

جاءت الفعالية بطابع يجمع بين البُعد الجمالي والتجربة الثقافية الأصيلة، حيث استضافتها حلبة التزلج بالنادي مؤخراً، وشهدت تفاعلاً لافتاً من العضوات والزائرات.

وتم تنظيم الفعالية بهدف تعريف الزائرات بأبرز ملامح الثقافة الكورية، خاصة في مجالات الجمال والعناية بالصحة، إلى جانب استشارات مجانية مع أطباء وخبراء من كوريا قُدّمت عبر جلسات افتراضية مباشرة، ركّزت على جوانب العناية الجمالية والصحية وفق أحدث الممارسات، وتم اختيار حلبة التزلج كموقع للفعالية لتجسيد أجواء الشتاء الكوري، وإضفاء طابع موسمي ينسجم مع هوية الحدث، ويمنح الزائرات تجربة ثقافية مختلفة في بيئة محلية.

وتضمن برنامج الفعالية سلسلة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة، منها استشارات مجانية مع أطباء وخبراء من كوريا قُدّمت عبر جلسات افتراضية مباشرة، كما اشتملت على ورش مستوحاة من الثقافة الكورية، منها عروض الطهي الحي، وتزيين الكيك الكوري، إضافة إلى ورش فنية متنوعة لليافعات والأطفال، أضفت طابعاً احتفالياً مبهجاً. وفي هذا السياق، صرحت أميرة العامري، رئيس قسم الفعاليات في نادي سيدات الشارقة قائلة «تعكس هذه الفعالية التزامنا بتنظيم برامج ثقافية نوعية تتوافق مع أهداف عام المجتمع في ترسيخ قيم التفاهم والانفتاح الحضاري، وحرصنا على تقديم تجربة متكاملة تُعرّف الزائرات بالثقافة الكورية من منظور معاصر يجمع بين الجمال، المعرفة، والاهتمام الذاتي، في إطار يدعم رؤية النادي في تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها».

وقد لاقت الفعالية إشادة واسعة من الزائرات ودعماً من مجتمع محبّي الثقافة الكورية في الدولة، مما يعكس نجاح النادي في تنظيم فعاليات ثقافية نوعية ذات طابع عالمي.