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الترفيه

سائق حافلة متهور يثير الذعر بين الركاب

حافلة ركاب في إسبانيا
10 يوليو 2025 18:59

أبلغ ركاب حافلة متجهة من بامبلونا في شمال إسبانيا إلى العاصمة مدريد، الشرطة بأن الحافلة تكاد تنحرف عن الطريق بسبب شجار وقع بين اثنين من السائقين على عجلة القيادة.
وقالت صحيفة "إل موندو"، في تقرير اليوم الخميس، إن الركاب كانوا يصرخون عبر هواتفهم "إنه سوف يقتلنا".
وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الحافلة قرب مدريد وإيقافها واعتقال أحد السائقين.
وأكدت الشرطة وشركة الحافلات وقوع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء اختبار الكحول، الذي خضع له السائق، سلبيا ولكن الشركة فصلته من العمل على الفور.
وتقدم أربعة من الركاب على الأقل بشكاوى رسمية.
بدأت الأزمة عندما تولى السائق الثاني القيادة في منتصف الرحلة التي يزيد طولها عن 400 كيلومتر.
وقال الركاب إن الحافلة كادت تخرج عن الطريق عدة مرات.
وأكد أحد الشهود أن السائق الثاني "كان يحث زميله على تسليمه عجلة القيادة لكنه رفض. ورغم توسل الركاب إليه بأن يتوقف استمر في قيادته المتهورة".

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المصدر: د ب أ
إسبانيا
حافلة
ركاب
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