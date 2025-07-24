كريم عبد العزيز: التكنولوجيا لا تكفي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

عاد كريم عبد العزيز إلى شاشة السينما من خلال شخصية عالم المصريات «يوسف الجمال» في فيلمه الجديد «المشروع X»، الذي عُرض مؤخراً في صالات السينما المحلية، وجمع بين المغامرة والتشويق، وطرح تساؤلات عدة عن الإنسان وهويته وعلاقته بالماضي.

عن تجربته في «المشروع X» قال كريم في حواره مع «الاتحاد»: إن دور «يوسف الجمّال» الذي جسّدته في الفيلم يتجاوز كونه مجرد عالم آثار يلاحق أسرار الماضي، فهو شخص تمزقه صراعات داخلية عميقة بعد فقدان زوجته، وهو حدث لم يُعالج درامياً بشكل تقليدي، بل مثّل صدمة وجودية هزّت كيانه، وحولت مسار رحلته من مجرد بحث علمي، إلى رحلة استكشاف روحية تبحث عن جوهر الحياة.

وأضاف: إن «الجمّال» لا ينشغل فقط بالكشف عن تاريخ المصريات أو أسرار الأهرامات، وإنما يبحر في ظلمات ذاته، يبحث عن معنى يقينه وسط بحر من الضياع والتساؤلات، وهذا البعد الإنساني هو ما جعلني أتعلق بالشخصية، وأغوص في أعماقها، فهي أكثر من مجرد علم آثار، بل رحلة نفسية وإنسانية عميقة تستحق أن تُروى.



لغز الهرم الأكبر

ويرى كريم أن «المشروع X» تجربة سينمائية مختلفة تحمل أبعاداً ثقافية وروحية عميقة، وقال: يتناول العمل محاولة فك لغز الهرم الأكبر، لكن الرحلة لا تقتصر على البحث الأثري فقط، بل تتشابك مع شبكة دولية لتهريب الآثار. والأهرامات في العمل ليست مجرد ديكور بصري، بل كيان حي يتفاعل مع الأحداث، ورمز يستنهض تساؤلاتنا حول علاقتنا العميقة بحضارتنا وإرثنا الذي نحمله.

وأوضح كريم أن «المشروع X» نُفذ بصبغة عالمية، من خلال تصويره في عدة دول، مثل مصر وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، مع تقنيات تصوير متطورة مثل IMAX و4DX وDolby Atmos، وقال: بالرغم من أهمية التقنيات المتطورة في عالم التصوير السينمائي، أرى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لصناعة عمل فني مؤثر، والتحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين الجمال البصري، وصدق الشخصية، فالتكنولوجيا يجب أن تخدم المشاعر الإنسانية داخل الفيلم، لا أن تطغى عليه.



شراكة فنية

ولم يخفِ كريم إعجابه بشراكته المستمرة مع المخرج بيتر ميمي، التي اعتبرها أكثر من علاقة عمل، بل لغة مشتركة، موضحاً أن بيتر لا ينظر إلى الكاميرا كأداة تصوير فقط، بل نافذة تلتقط لحظات إنسانية لا تستطيع الكلمات التعبير عنها.



مواجهة الظل

وبعد النجاح الجماهيري اللافت لفيلم «كيرة والجن» الذي قدمه مع الممثل أحمد عز، ويواصل التعاون معه مجدداً في الفيلم الجديد (TheSeven Dogs)، قال: التحدي في هذا العمل مختلف، حيث ألعب فيه دور «غالي أبو داود»، عضو في تنظيم إجرامي، ويدخل في صراع كبير مع عميل الإنتربول «خالد العزازي»، الذي يجسده أحمد عز.



«أبو الفنون»

حول عودته إلى عالم المسرح بعد غياب طويل، قال كريم: «أبو الفنون» يعيد الفنان إلى جذوره، إلى صدق اللحظة وحرارة التفاعل، ويمنحك طاقة حقيقية خصوصاً أمام الجمهور. ورغم صعوبة المسرح، إلا أنه يذكّر الممثل بجوهره، وبعلاقته الحية مع النص والناس، وهذا ما يجعل التجربة مختلفة ومليئة بالحيوية، معرباً عن سعادته بتقديم مسرحيته الجديدة «الباشا» التي تدور قصتها في إطار كوميدي اجتماعي، حول أسرة بسيطة تعيش في غرفة متواضعة فوق سطح مبنى قديم، ثم تنقلب حياة الأسرة رأساً على عقب حين تنتقل أفرادها فجأة للعيش في فيلا «ليلى الصياد»، لتبدأ الأسرة رحلة صادمة في مواجهة مظاهر الترف، وسط سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة. المسرحية بطولة هنا الزاهد وحاتم صلاح، وتأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإخراج رامي إمام.