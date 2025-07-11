قصص إماراتيات مع «الحدادة واللحام»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن «أكاديمية الشبكة التقنية» في دبي، تحدت شابات إماراتيات أنفسهن، والتحقن بدورة تدريبية عبر برنامج «الحدادة واللحام» الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث تستفيد منه 16 متدربة لاكتساب مهارات تمكنهن في مجال الصناعات، تحت إشراف هاجر الحوسني، مدربة معتمدة في الحدادة واللحام، وأول إماراتية متخصصة في هذا المجال.



برنامج مكثف

تأسست «أكاديمية الشبكة التقنية» عام 1995، وتُعد من أبرز مؤسسات التدريب المهني في الدولة، وتسهم في توفير برامج تدريبية في مجالات تقنية وإدارية وتكنولوجية. وعن انطلاق الدورة الأولى من «برنامج الحدادة واللحام»، قال محمد الهيال، رئيس قسم تطوير الأعمال بـ«أكاديمية الشبكة التقنية – دبي»: «يستهدف البرنامج المكثف في دورته الأولى تدريب 16 طالبة من الثانوية العامة، وجامعيات موزّعات على 4 دفعات، ويستغرق التدريب 30 ساعة، بواقع 5 ساعات يومياً، بهدف تمكين الطالبات من أساسيات الحدادة واللحام، وإكسابهن مهارات عملية تدعم مسيرتهن المهنية والتعليمية. كما يتم تدريبهن للتعامل مع آلات اللحام، وإعطائهن نبذة عن عالم الحدادة، وتعريفهن بأساليب اللحام التصاعدي والتنازلي، ومختلف التفاصيل المرتبطة بهذا المجال».

وأضاف: «يندرج برنامج (الحدادة واللحام) ضمن نموذج رائد في دعم وتمكين الشابات الإماراتيات في الجانب الصناعي، وتأهيلهن للتعامل مع التخصصات الصناعية، بحيث تستفيد الطالبات من تدريب عملي يدعم تخصصاتهن. وتشكل هذه الدفعة قدوة لبقية الطالبات، لاسيما أننا نعمل حالياً على برنامج متكامل سينطلق قريباً ويستقطب الطالبات والخريجات، بحيث تستفيد المتدربات من برامج هندسة السيارات والميكانيكا بشكل عام، وصيانة السيارات الكهربائية الهجينة، إلى جانب تنفيذ دورات للنساء فقط، متخصصة في تصميم المجوهرات، وبرنامج للصيانة المنزلية، يتعلق بالكهرباء والإلكترونيات».



نظام تعليمي

أوضح محمد الهيال أن «أكاديمية الشبكة التقنية» تزود المنتسبين بمهارات الاستعداد للتقدّم إلى وظيفة، وتوفر التدريب المهني والتقني لتحقيق المؤهلات التعليمية العليا مع الاعتماد العالمي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على إنشاء نظام تعليمي مبتكر قابل للتكيف، من خلال البرامج التعليمية التقنية والمهنية، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة. لافتاً إلى أن الأكاديمية تقدم أيضاً دورات فنية ذات معايير عالمية، وتوفر برامج مبتكرة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، وتدعم قدراتهم لبدء حياة مهنية ناجحة كمحترف معتمد.



احترافية عالية

المدربة المعتمدة في مجال الحدادة واللحام هاجر الحوسني، الحاصلة على دبلوم التأهيل المهني، التي تشرف باحترافية عالية على تدريب الدفعة الأولى من برنامج «الحدادة واللحام» بأكاديمية الشبكة التقنية، أوضحت أنها تعمل على تعريف الطالبات بمبادئ الحدادة، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، ومعرفة المعادن وخصائصها وأدواتها، لافتة إلى أنها تمزج في دوراتها بين التعليم النظري والتجربة العملية، وتؤكد أن العمل في هذا المجال يتطلب الكثير من التركيز أثناء استخدامها لأدوات الحدادة والتعامل مع الأوزان الثقيلة.



تدريب عملي

وأشارت الحوسني إلى أن التدريب العملي يزود المتدربات بالمهارات والمعارف اللازمة لدفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، وقالت: «على الرغم من أن الأكاديمية عملت على تخريج دفعات كثيرة من الطلاب في مختلف المجالات، إلا أن (الحدادة واللحام) تُعتبر أول دورة خاصة بالنساء، كما تستفيد الطالبات الأخريات من العديد من الدورات التقنية المكثفة، التي تزودهن بالخبرات، وتؤهلهن لسوق العمل».



فخر واعتزاز

أعربت مجموعة من المتدربات عن فخرهن واعتزازهن بالانضمام لبرنامج «الحدادة واللحام» ضمن «أكاديمية الشبكة التقنية»، وأكدن استعدادهن وجاهزيتهن لخوض هذه التجربة الاستثنائية والملهمة. وأشارت سارة البلوشي إلى أنها تعمل برفقة زميلاتها، بإشراف المدربة هاجر الحوسني على صناعة طاولات، من خلال التدريب العملي برسم الطاولات وأخذ القياسات وتقطيع الحديد وتلميعه.



مهارات جديدة

نوهت ميثاء السويدي بأنها اكتسبت مهارات جديدة في هذا البرنامج الفريد، حيث تعلمت أساسيات الحدادة واللحام، وشروط السلامة، والتعامل مع مختلف المعدات. من جهتها، أكدت عائشة البلوشي أن ما تتعلمه في هذه الدورة المكثفة يدعم تخصصها في مجال الهندسة المعمارية، ويزودها بأدوات المهنة بحرفية عالية.