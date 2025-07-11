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ناسا تلتقط صوراً من أقرب نقطة للشمس

ناسا تلتقط صوراً من أقرب نقطة للشمس
11 يوليو 2025 13:50

 نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناس) أمس الخميس صوراً التقطها مسبار داخل الغلاف الجوي للشمس.
وأضافت الوكالة أن مسبار باركر سولار بدأ أكثر نقطة اقتراب من الشمس في 24 ديسمبر، حيث اقترب لمسافة 3.8 مليون ميل (6.1 مليون كيلومتر) من سطح الشمس.
وتابعت ناسا أن الصور "التقطت من مسافة قريبة من الشمس أكثر مما كنا من قبل" وأظهرت سمات في الهالة والرياح الشمسية، وهو تيار مستمر من الجزيئات المشحونة كهربائياً من النجم التي تندفع عبر النظام الشمسي بسرعات تتجاوز المليون ميل في الساعة.
وجرى إطلاق المسبار باركر سولار، وهو تقريباً في حجم سيارة صغيرة، في 2018، وأصبح في 2021 أول طائرة تدخل الغلاف الجوي للشمس.

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المصدر: د ب أ
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المسبار
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