سائحة تتيه 12 يوما في الأدغال

عُثر على سائحة ألمانية تبلغ 26 عاما، تُدعى كارولينا فيلغا، على قيد الحياة، اليوم الجمعة، بعدما تاهت 12 يوما في الأدغال في منطقة نائية بغرب أستراليا، في "محنة لا تُصدق" بحسب الشرطة.

وقال مارتن غلين الشرطي في ولاية غرب أستراليا للصحافيين اليوم "لقد تعرّضت لهجمات كبيرة من البعوض. من الواضح أنها مرت بمحنة لا تُصدق"، مشيدا ب"شجاعتها".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشابة مرتدية فستانا طويلا وسترة زرقاء، وهي تصعد بحذر درجات طائرة صغيرة متجهة إلى مركز طبي.

عُثر على كارولينا فيلغا، اليوم الجمعة، على طريق في الأدغال من جانب شخص كان يمر في المكان.

وقالت الشرطة إنها نُقلت "في حالة هشة نسبيا" إلى منطقة زراعية صغيرة، ثم إلى مستشفى بيرث لتلقي العلاج.

وأضاف غلين "من الواضح أنها تعاني إصابات كثيرة لكنها غير خطرة". وقد شوهدت كارولينا ويلغا آخر مرة في 29 يونيو الماضي في شاحنة أمام متجر في المنطقة الزراعية.

والخميس، عثرت الشرطة على السيارة متروكة في غابة كثيفة على بُعد ساعتين بالسيارة تقريبا من المكان الذي شوهدت فيه الشابة قبل اختفائها. وأدى هذا الاكتشاف إلى إجراء بحث بري وجوي مكثف في المنطقة.

كانت المركبة مزودة بآثار بلاستيكية برتقالية اللون وضعتها السائحة الألمانية تحت العجلات الخلفية بعد أن علقت في المكان على ما يبدو.

وقال مارتن غلين "لقد تغلّبت بوضوح على ظروف استثنائية. البيئة معادية للغاية، سواء من حيث النباتات أو الحيوانات".

وأضاف "كانت الظروف الجوية سيئة للغاية، إذ انخفضت الحرارة إلى درجة التجمد. وكانت الأمطار تهطل طوال الليل".

وأشار الشرطي إلى أن الشابة "قطعت مسافة طويلة في محاولة للخروج من هذا الموقف".

ولفت إلى أن عائلة كارولينا فيلغا تبلغت بما حصل معها. وفقا للشرطة، أمضت الشابة عامين في أستراليا وهي تحمل حقيبة ظهر، وتعمل في مواقع التعدين في غرب أستراليا.