عملات معدنية صغيرة تهدد "ممر العمالقة"

حضت السلطات في إيرلندا الشمالية، زوّار ممر العمالقة على عدم وضع عملات معدنية بين حجاره، لأنّ هذا المعتقد الشعبي الخاطئ يسبب أضرارا كبيرة لهذا المعلم السياحي الطبيعي الشهير الواقع على الساحل الإيرلندي الشمالي.

لجذب الحظ، دأب السياح على مدى عقود من الزمن على غرس آلاف العملات المعدنية بين صخور الموقع وفي شقوقه، على ما يقول كليف هنري، المشرف على الموقع.

يتألّف ممر العمالقة، وهو تكوين بركاني مذهل يزوره نحو مليون سائح سنويا، من نحو 40 ألف عمود من الحمم البركانية المبردة التي تتجاور مع الساحل، مما يعطي انطباعا أنّ الممر يغوص في البحر.

بحسب علماء الجيولوجيا، نشأت هذه الظاهرة الطبيعية نتيجة تدفق حمم بازلتية قبل 60 مليون عام، قبل أن تتآكل بفعل الأمواج العابرة.

تقول الأسطورة إن هذا الممر أنشأه العملاق الإيرلندي فين ماكول، وأنه يتمتع بقوى سحرية. وقد أُدرج الموقع ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1986.

مع ذلك، فإن العملات المعدنية، التي يتركها الزوار، تصدأ بسرعة كبيرة، تاركة علامات بنية "قبيحة"، وتتمدد ليصبح حجمها أكبر بثلاث مرات أحيانا، مما يُؤدي إلى تآكل الصخور، على ما يشير هنري وهو يتفقد الأعمدة.

ويقول، وهو يُخرج عملة معدنية بحذر "هناك عدد كبير من اليوروهات والبنسات، ولكن هناك أيضا عملات معدنية من مختلف أنحاء العالم".

يوضح هنري أنّ تقريرا صادرا عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية عام 2021 يؤكد أن هذه العملات المعدنية "تُلحق أضرارا جسيمة بالموقع"، مشددا على "ضرورة التحرّك" لوقف ذلك.

ووُضعت لافتات في كل أنحاء ممر العمالقة تُطالب السياح بعدم ترك أي أثر لزيارتهم.

وتم تكليف مرشدين سياحيين مثل جوان كينيدي، إعلام السيّاح بلطف وحزم بضرورة الاحتفاظ بعملاتهم المعدنية في حقائبهم.

ويقول المرشد بحسرة "بمجرّد أن يبدأ زائر واحد بفعل ذلك، يحذو آخرون حذوه".

ويؤكد روبرت لويس، وهو سائح أميركي يبلغ 75 عاما، إنه "مصدوم" من الأضرار التي لحقت بالموقع.

أجرت "ناشونال تراست"، وهي الهيئة التي تتولى إدارة عدد كبير من المواقع التراثية البريطانية، اختبارات لمعرفة ما إذا كان بإمكان عمال البناء إزالة العملات المعدنية من دون التسبب في مزيد من الضرر، وقد أثبتت هذه الاختبارات نجاحها، بحسب هنري.

وتُقدَّر تكلفة إزالة كل القطع بنحو 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 40682 دولارا أميركيا).

ويقول كليف "إذا نجحنا في إزالتها، فسيتحسّن الوضع، ونأمل أن يُشجِّع ذلك الناس على الكف عن وضع مزيد منها" في الموقع.

ويضيف "نعلم أن الزوار يُقدِّرون ممر العمالقة، وأن عددا كبيرا منهم كوّنوا روابط شخصية وطيدة معه. لذا، نريد أن تبقى هذه الأعجوبة الطبيعية قائمة للأجيال المقبلة".