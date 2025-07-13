شيخة الجابري تكتب: دمعة بدور وأغلى شعور

لم تكُن إلا دمعة ثمينة وغالية تلك التي تلألأت في عيني الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، عند الإعلان عن فوز ملف منطقة «الفاية» بالتسجيل ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، حيث حققت الإمارات، ومن خلال إمارة الشارقة، إنجازاً تاريخياً وبقرار جماعي من لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 المنعقدة في باريس قبل أيام، الأمر الذي يعكس حجم الجهود التي تبذلها الإمارات لصون التراث الإنساني، كما تبرز وبكل وضوح الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وعلى مدى عقود، لصون التراث وحفظه، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

لم يكن الاعتراف والتصويت الدولي للفاية وبهذا الشكل الذي يشعرنا جميعاً بالفخر والاعتزاز وليد صدفةٍ أو ضربة حظ كما يقولون، بل جاء لأن هذه المنطقة التي تقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة تتمتع بـ «قيمة عالمية استثنائية»، كونها تحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام، فهي إذن تحمل سجلاً لتاريخ الإنسانية والبشرية الذي ينتمي إليه العالم بأسره.

وكان ملف «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، هو الملف العربي الوحيد الذي نظرت فيه لجنة التراث العالمي ضمن «فئة التراث الثقافي»، الأمر الذي يعد مصدراً للاعتزاز ويُعبر عن المكانة والأهمية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة الشارقة على الدّقة، حيث حقق إنجاز هذا الملف وفوزه لحظة تاريخيّة عظيمة في مجال الحفاظ على التراث والإرث الإنساني، كما يؤكد أهمية الشارقة بمواقعها التاريخية والتراثية، ومواقع الدولة الأخرى التي تعتبر مهداً للبشرية منذ قِدم التاريخ.

من هنا فإن دمعة الفرح التي انسابت وبشكل عفوي من عيني الشيخة بدور بنت سلطان، والتقطها منديل أبيض حملته في يدها، وفي مقر «اليونسكو»، هي أيضاً علامة تاريخية على قيمة الوطن في قلب ابنة الوطن التي وقفت ومعها فريق عملٍ مخلص ومجتهد وراء تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للدولة، والذي تستحق معه التكريم والتقدير والإشادة، لقد بذلوا وعملوا بإخلاص وحب وتفانٍ من أجل تلك اللحظة الوطنية الخالصة.

ولأن الشيخة بدور من الشخصيات القيادية التي تحرص على الجد والاجتهاد وتحقيق الانتصارات جاءت تلك اللحظة التي انتظرناها جميعاً، ومعهم حيث كانوا هناك صفّقنا وبحب كبير، وفرحة عارمة لوطن التفرّد والمراكز الأولى والإنجازات العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.