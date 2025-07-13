غادة عادل.. «فيها إيه يعني»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تنتظر الممثلة المصرية غادة عادل عرض فيلم «فيها إيه يعني»، الذي تؤدي فيه دور ربة منزل تعيش على ذكريات حب قديم، ويشاركها بطولته ماجد الكدواني، مصطفى غريب، وأسماء جلال، إخراج عمر رشدي.

تدور قصة الفيلم حول لقاء مفاجئ يجمع ربة منزل، بعد سنوات طويلة، بشريك الحب القديم، الذي يجسّد دوره الكدواني، ويتحوّل هذا اللقاء إلى نقطة مفصلية تقلب حياتهما رأساً على عقب، وتأخذهما في مسار مليء بالمواقف الكوميدية والعواطف المتجددة.

وعلى صعيد الدراما، تشارك غادة عادل في الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، الذي تجسّد فيه شخصية «سلمى» التي كانت تشكل محوراً رئيساً في أحداث الجزء الأول، بأداء مميز من جانب الممثلة الأردنية صبا مبارك.

وكانت أحداث الجزء الأول قد دارت حول العلاقات المتشابكة بين الأزواج، من خلال 3 نساء هنّ: صبا مبارك، التي تؤدي دور طبيبة تمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم، التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم، التي تعمل في المركز ذاته، وتربطها علاقة صداقة قوية بهما، لكن مع توالي الأحداث تتعرض هذه الصداقات للتصدع، بفعل الخيانة والغدر، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.