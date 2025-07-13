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الترفيه

صابرين في انتظار «بنات الباشا»

صابرين في انتظار «بنات الباشا»
14 يوليو 2025 01:21

محمد قناوي (القاهرة) 

تنتظر الممثلة صابرين عرض فيلمها الجديد «بنات الباشا»، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه في صالات السينما المحلية والعربية قريباً.
 أوضحت صابرين، أن «بنات الباشا» سيثير ضجة لا تقل عن الضجة التي أحدثها فيلم «الملحد»، الممنوع من العرض حتى الآن، مؤكدة أن العمل يحمل قدراً أكبر من الجدل مقارنة بـ«الملحد»، لما يتناوله من قضايا شائكة تستدعي النقاش.
وأشارت إلى أن الفيلم يقوم على البطولة النسائية، حيث تشارك في بطولته زينة، سوسن بدر، ناهد السباعي، ومريم الخشت، وتدور أحداثه داخل صالون تجميل، ويتم تسليط الضوء على معاناة 10 نساء من الزواج الإجباري، الخيانة، التحرش، فقدان الهوية، تأخر الزواج، والفقر.
من ناحية أخرى، تستعد صابرين لتصوير مسلسل «خانة فاضية»، والذي يتألف من 15 حلقة، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، ودنيا المصري، إخراج شادي أبو شادي، وتجسد فيه شخصية زوجة وأم لطفلين.
 وأوضحت صابرين أن «خانة فاضية» يناقش قضايا مهمة، من بينها إثبات النسب، حيث تكتشف الأم في الحلقة الأولى أن طفليها التوأم ليسا أشقاء، لتتوالى بعدها أحداث مشوقة، مشيرة إلى أن العمل يطرح قضايا نسائية بوعي، ويقدم المرأة بطريقة تستحق الانتباه.
 وعن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «إقامة جبرية»، الذي عُرض يناير الماضي، قالت صابرين، إن فكرة تقديم جزء ثانٍ من العمل طُرحت بالفعل عقب انتهاء عرضه، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنفيذ ذلك حتى الآن.

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