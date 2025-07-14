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القبض على سجين بعد هروبه في حقيبة

سجن ليون في فرنسا
14 يوليو 2025 16:54

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، إعادة القبض على سجين هرب من أحد السجون مختبئاً داخل حقيبة.
وتم تهريب السجين، البالغ من العمر 20 عاماً، من سجن ليون يوم الجمعة الماضي داخل حقيبة زميله في الزنزانة كان قد أطلق سراحه. 
إلا أن عملية الهروب لم تدم طويلاً، فقد ذكرت وسائل إعلام، اليوم، أن النيابة العامة أعلنت القبض على الشاب الهارب في إحدى قرى جنوب فرنسا. 
وأرسلت الشرطة وحدة متخصصة في تعقب الهاربين للبحث عن السجين، الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء خروجه من قبو. 
ولم تكتشف عملية الهروب إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الشاب تمكن من الفرار في كيس غسيل كبير، بعدما طلب زميله المفرج عنه من العاملين في السجن عربة لنقل متعلقاته الشخصية الكبيرة إلى السيارة التي كانت بانتظاره. 

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المصدر: د ب أ
هروب سجناء
محاولة هروب
فرنسا
ليون
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