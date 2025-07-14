رواد فضاء يتجهون للأرض بعد مهمة خاصة

اتجه أول زوار محطة الفضاء الدولية من الهند وبولندا والمجر إلى الأرض، اليوم الاثنين، لينهوا بذلك مهمة خاصة.

وانفصلت كبسولتهم عن المختبر المداري واستهدفت الهبوط في الصباح التالي في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتمثل المهمة القصيرة، الممولة من جهات خاصة، المرة الأولى خلال أكثر من 40 سنة التي تشهد فيها الهند وبولندا والمجر دخول صاروخ خاص بها المدار.

ورافق رواد الفضاء الثلاثة، رائدة الفضاء الأميركية بيجي ويتسون ذات الخبرة الكبيرة.

كان الطاقم انطلق من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في 25 يونيو الماضي. وأجرى الهندي شوبانشو شوكلا والبولندي سلافوش أوزنانسكي-فيزنيفسكي والمجري تيبور كابو العشرات من التجارب خلال إقامتهم في الفضاء.