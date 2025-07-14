ياسمين وشريف سفيرا حملة «حيّاكم في أبوظبي» الصيفية

أبوظبي (الاتحاد)

في أحدث حملات «حيّاكم في أبوظبي الصيفية»، وتحت عنوان «صيف أبوظبي.. فوق الوصف»، أعلن عن الممثلة ياسمين عبد العزيز، والممثل الكوميدي أحمد شريف، سفيرين جديدين للهوية السياحية «حيّاكم في أبوظبي» لـ «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشاركان من خلال فيلمين منفصلين ضمن الحملة الصيفية، في استكشاف أبرز معالم أبوظبي وأشهر تجاربها الترفيهية، ويظهران فيهما كمسافرين يستكشفان أبوظبي على طريقتهما الخاصة، وقضاء عطلة صيفية استثنائية.

ثقافة إماراتية

تُعرض قصتا ياسمين وشريف في فيلمين ترويجيين يعبران عن الحملة الصيفية «حيّاكم في أبوظبي» التي أطلقتها «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، مع قضاء عطلة جسدت روح الحماسة، واكتشاف التجارب المختلفة، بما يعزز من مكانة أبوظبي وجهة سياحية مميزة وملهمة.

ويروي فيلم ياسمين عبد العزيز التجربة المميزة التي عاشتها في أبوظبي، بدءاً من استكشاف الثقافة الإماراتية الأصيلة عن قُرب، وخوض المغامرات الشيقة في جزيرة ياس في أبوظبي، مروراً بلحظات الصفاء والسكينة في جامع الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى المرح وسط الأجواء الرائعة والثلوج في «سنو أبوظبي».

وقالت في ختام الفيديو الترويجي: «في نهاية كل يوم كنت أظن أني اكتشفت كل شيء، ولكن كانت أبوظبي تفاجئني بتجارب مذهلة لا تنتهي كل يوم، فالصيف هنا فوق الوصف. سأعود مرات أخرى بالتأكيد، وسأصطحب أطفالي هنا في الرحلة القادمة».

ذكريات الطفولة

في الوقت ذاته، يضفي الممثل الكوميدي والمؤثر الشهير، أحمد شريف، في فيلمه الترويجي لمسته وحسّه الفكاهي المميز عن رحلته في معالم وتجارب أبوظبي، قائلاً: عالم «وارنر براذرز أبوظبي» أخذني في رحلة إلى ذكريات الطفولة. كما أشعرني «سيرف أبوظبي» بأنني بطل في أحد أفلام الأكشن، فأبوظبي تمزج بين الاسترخاء والمغامرة والدفء العائلي والثقافة بطريقة خاصة للغاية.

مغامرات جديدة

وضمن حملة «حيّاكم في أبوظبي» خلال هذا الصيف، يمكن للأطفال الاستمتاع بدخول مجاني في مختلف أنحاء جزيرة ياس حتى 30 سبتمبر المقبل، لتصبح العطلات العائلية أكثر تميزاً. ففي مقابل كل إقامة لشخص بالغ، سيحصل طفل واحد دون سن 12 عاماً على إقامات ووجبات وألعاب مجانية، في عدد من الفنادق، بما يوفر تجارب مميزة في كل من «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، مع اكتشاف مغامرات جديدة كل يوم.