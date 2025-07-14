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درجات الحرارة القياسية باتت "القاعدة" في بريطانيا

أشخاص يرشون المياه للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة في لندن
14 يوليو 2025 20:40

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الاثنين، بأن درجات الحرارة القصوى ومستويات المتساقطات القياسية في السنوات الأخيرة في المملكة المتحدة باتت "القاعدة"، مشيرا إلى أن المناخ أصبح "مختلفا بشكل كبير" عما كان عليه قبل عقود.
ووفقا لهذه الدراسة الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية، فإن "مناخ المملكة المتحدة يشهد احترارا مضطردا منذ ثمانينيات القرن الماضي"، بحوالى 0,25 درجة مئوية كل عقد.
وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة القياسية والظواهر الجوية القصوى التي سُجلت في العام 2024 (مع ثاني أدفأ ربيع في السجلات وعواصف متعددة في الخريف)، باتت تشكل "القاعدة في المملكة المتحدة".
كانت الحرارة خلال العقد الماضي (2015-2024) أعلى بمقدار 1,24 درجة مئوية من تلك المسجلة في الفترة 1961-1990، ما تسبب بشكل ملحوظ في موجات حر كتلك التي ضربت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
بين العامين 2015 و2024، ازدادت وتيرة هطول الأمطار وكثافتها، حيث كان نصف العام الشتوي (من أكتوبر إلى مارس) أكثر رطوبة بنسبة 16% مقارنةً بالفترة بين عامي 1961 و1990.
كذلك شهدت إنكلترا وويلز الشتاء الأكثر رطوبة منذ أكثر من 250 عاما، من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، مصحوبا بفيضانات وعواصف.
وأكد عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية مايك كيندون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "هذا المعدل من التغير وتراكم المعدلات القياسية المتتالية لا يعكسان تغيرات طبيعية".
وأضاف "يختلف مناخ المملكة المتحدة حاليا عما كان عليه قبل بضعة عقود فقط، كما تُظهر عمليات الرصد بوضوح".
وبحسب هذه الدراسة المنشورة في المجلة الدولية لعلم المناخ التابعة للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، فقد تسارع ارتفاع منسوب مياه البحر في بريطانيا بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية، بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، ما يزيد من خطر الفيضانات الساحلية.
ارتفعت درجات حرارة السطح بالقرب من الساحل بنحو درجة مئوية واحدة مقارنة بالفترة بين عامي 1961 و1990.
في مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية (PA)، صرّح وزير الطاقة إد ميليباند أن "نمط العيش البريطاني مهدد" بتغير المناخ.
حطم عام 2025، منذ الآن، الكثير من الأرقام القياسية المسجلة في عام 2024، بما في ذلك أعلى درجات حرارة في فصل الربيع منذ بدء تسجيلها عام 1884، وشهد جفافا لم يشهده العالم منذ 50 عاما.
ويُتوقع أن يكون الصيف استثنائيا، مع ثلاث موجات حر منذ بداية يونيو الماضي.
ستفرض شركة "تيمز ووتر"، أكبر موزع للمياه في المملكة المتحدة، حظرا مؤقتا على استخدام خراطيم المياه في جنوب شرق إنكلترا اعتبارا من 22 يوليو الجاري للحفاظ على إمدادات المياه.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
المناخ
درجات الحرارة
الرطوبة
الأمطار
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