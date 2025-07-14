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دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام تقلل اكتئاب وتوتر الأطفال

ممارسة تمارين المقاومة العضلية تقلل توتر الأطفال (د ب أ)
15 يوليو 2025 01:26

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أظهرت دراسة علمية أن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام تعتبر من أفضل الوسائل لعلاج الأطفال، الذين يعانون من اضطرابات الحالة المزاجية، وقد وجد فريق بحثي مشترك من جامعتي جنوب أستراليا ومانشستر الإنجليزية أن الأطفال الذين يشاركون في برنامج تدريبات رياضية تتراجع لديهم أعراض الاكتئاب. استندت الدراسة إلى نتائج 375 ورقة بحثية شملت أكثر من 38 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 18 عاماً. 
وبحسب نتائج الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية (Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry) المتخصصة في طب نفس الأطفال، أشارت إلى تراجع مستويات القلق والتوتر لدى الأطفال الذين يمارسون ما يعرف باسم تمارين المقاومة العضلية مثل رفع الأثقال، كما أن أعراض الاكتئاب تتراجع لدى من يمارسون التمرينات الرياضية مثل الأيروبكس وتدريبات القوة، وتتزايد الفائدة عندما يتم ممارسة التدريبات الرياضية ما بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات أسبوعياً. 
ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن الرياضة قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية للأطفال من دون الحاجة إلى أدوية مثل مضادات الاكتئاب، ويقول رئيس فريق الدراسة في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية: «التدريبات الرياضية هي نشاط منخفض التكلفة، وتمثل استراتيجية متاحة على نطاق واسع ويمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً في الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال».

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