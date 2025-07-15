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الترفيه

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال

صورة موضوعية
15 يوليو 2025 10:09

أثبتت دراسة علمية أميركية أن افراط الطفل في النظر إلى شاشة الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي بشكل عام، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، يؤثر على مهارات تعلم اللغة. وتقول سارة كوشر اخصائية علم النفس بجامعة "ساوثرن ميثوديست" بولاية دالاس الأميركية إن الأطفال في السن الصغيرة يتعلمون عن طريق لمس الأشياء الحقيقية واستكشاف طبيعتها. وأوضحت في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية أنه "عند تعلم كلمة جديدة مثل الموز، على سبيل المثال، من المهم أن يتلمس الطفل ثمرة الفاكهة ويتعرف على ملمسها ورائحتها وينظر إليها من مختلف الزوايا حتى يراها باعتبارها شكل مجسم". وأضافت أن "مجرد النظر إلى ثمرة الموز على شاشة المحمول أو من خلال مقطع فيديو سريع لا يعطي الطفل نفس القدر من المعلومات مقارنة بالتعاطي مع الثمرة الحقيقية".
وأكدت كوشر أن النظر إلى صورة الشيء على الشاشة لا يوازي التعامل مع نفس الشيء في الواقع. وتنصح باحثة علم النفس بضرورة الحد من زمن تعرض الأطفال لشاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لاسيما خلال مراحل الطفولة المبكرة، ويقصد بها المراحل التي يقوم الطفل خلالها بتكوين وصلات عقلية ذات صلة بالمهارات اللغوية في المخ، نظرا لأن هذه الوصلات تتكون بشكل أفضل من خلال تجارب التعامل المباشر مع الأشياء.
وفي الوقت ذاته، أكدت كوشر أن منع الطفل عن استخدام شاشات المحمول والأجهزة اللوحية بشكل كامل هو أمر سيء أيضا، لأن بعض التطبيقات الرقمية تدعم عملية التعلم، خاصة إذا كانت من نوعية تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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