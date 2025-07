بدء تصوير «هاري بوتر» مع بطل جديد

نيويورك (أ ف ب)



كشفت «وارنر براذرز ديسكفري»، أمس الأول، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسلها الجديد من سلسلة «هاري بوتر»، والذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل الأسكتلندي الشاب دومينيك ماكلولين بدل دانيال رادكليف.

كانت الشركة الأميركية العملاقة في مجال الإعلام والترفيه وعدت قبل عامين بإطلاق مسلسل «هاري بوتر»، الذي سيمتد عرضه على «عشر سنوات»، وستكون كاتبة العمل الأصلية جاي كاي رولينغ المنتجة التنفيذية للعمل.

بدأ التصوير في استوديوهات «ليفزدن» في المملكة المتحدة، ومن المقرر عرض المسلسل عام 2027 على منصتي «أتش بي أو» و«أتش بي أو ماكس». وكان دانيال رادكليف جسّد شخصية الساحر الشاب في الجزء الأول من الأفلام المقتبسة من روايات رولينغ، «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone»، وأصبح وجه السلسلة.

فيما، أعلنت قناة «وارنر براذرز ديسكفري» دومينيك ماكلولين الذي يبلغ حالياً عمر رادكليف نفسه تقريباً في بداية مسيرته الفنية، وجهاً جديداً ليجسد الشخصية الأيقونية، وذلك عبر نشر صورة للممثل الشاب وهو يحمل الكلاكيت المخصص للمشهد الأول دُوّن عليه تاريخ 14 يوليو 2025.

ويتولى إخراج المسلسل البريطاني مارك ميلود الذي سبق أن أخرج فيلم «What’s Your Number؟» عام 2011 وأخيراً «The Menu» سنة 2022، وهو فيلم يتناول قطاع الأطعمة الفاخرة، وبين هذين الفيلمين، أخرج حلقات من مسلسل «غايم أوف ثرونز».

لن تكتب جاي كاي رولينغ سيناريو المسلسل الجديد، بل فرانشيسكا غاردينر، ابنة قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جون إليوت غاردينر، التي كتبت العمل المقتبس من رواية (His Dark materials)، وهي قصة رمزية عن الانتقال من المراهقة إلى سن الرشد لفيليب بولمان.