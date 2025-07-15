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الرصاص العالي يؤدي إلى زيادة النسيان لدى الأطفال

الرصاص العالي يؤدي إلى زيادة النسيان لدى الأطفال
16 يوليو 2025 02:35

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أثبتت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة، أن التعرض لمادة الرصاص بنسبة عالية يؤدي إلى زيادة النسيان لدى الأطفال، وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Science Advances) المعنية بالأبحاث العلمية، درست الباحثة كاثرين سفينسون من كلية طب إيتشان في مونت سايناي بولاية نيويورك الأميركية تأثير التعرض للرصاص بالنسبة للأجنة والأطفال في المراحل المبكرة من العمر. 
وقام الفريق البحثي بقياس نسبة الرصاص في الدم لدى الأجنة، وكذلك لدى الأطفال في المرحلة العمرية ما بين أربع إلى ست سنوات، مع دراسة تأثير وجود هذا المعدن على قدرة الطفل في التذكر في سن ما بين ست إلى ثماني سنوات، من خلال اختبار«المطابقة مع العينة» (DMTS)، وهو أسلوب بحثي يستخدم لدراسة الذاكرة العاملة والقدرات المعرفية الأخرى. 
ويتضمن هذا الاختبار عرض «عينة» على المتطوع، ثم مطالبته باختيار العنصر المطابق له من بين مجموعة من الخيارات بعد فترة تأخير، ووجد الباحثون أن زيادة الرصاص في الدم تؤدي إلى زيادة النسيان لدى الأطفال، وكتب الباحثون أنه «من زاوية الصحة العامة، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التدخل للحد من معدلات تعرض الاطفال للرصاص».
 وأضاف الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث العلمية، أن «الحد من معدلات التعرض للرصاص في البيئة من خلال بعض المواد الغذائية ومواد الطلاء في المنازل والأنابيب ينطوي على أهمية بالغة، نظراً لأن وجود هذه المادة، ولو بمعدلات ضئيلة يؤدي إلى آثار خطيرة على الوظائف المعرفية وتطورها لدى الأطفال».

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