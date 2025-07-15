درّة.. إعلامية مؤثرة  في «الست لمّا»

سعيد ياسين (القاهرة)



بعدما غابت عن السينما منذ تقديمها فيلم «جدران» عام 2022، تعود الممثلة التونسية درّة من خلال فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، انتصار، محمود البزاوي، ورانيا منصور.

أوضحت درّة أن أحداث «الست لما» تدور في إطار درامي اجتماعي، ويتناول العديد من القضايا التي تخص المرأة، من خلال إعلامية مؤثرة، تتميز بشخصية صارمة وعقلانية، وتدير مركز صوت المرأة، وتؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعاني صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

وأشارت إلى أنها تجسد في العمل شخصية فتاة تتميز بالجمال والطيبة، ورغم نشأتها في ملجأ أيتام، إلا أن لديها حلماً بأن تصبح أماً، ويتحول حلمها بعد الزواج إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني، وتقرر سرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات.



«مشتهى»

على صعيد الدراما، تصور درّة بقية مشاهدها في مسلسل «مشتهى»، والذي تدور أحداثه بين الصعيد والقاهرة، ويتناول رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات التي تخوضها البطلة من أجل استرداد حقوقها، ويشاركها بطولته خالد زكي، محمد لطفي، تامر هجرس، داليا مصطفى، حنان يوسف، عبد الرحيم حسن، وعايدة رياض، تأليف وإخراج باهر رشاد.

ونوهت درّة إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية فتاة متفوقة تتخرج في قسم الإرشاد السياحي في كلية الألسن، ولكنها لا تتمكن من العمل في مجال دراستها، وتضطر للعمل كمُزارعة مع والدها في الأرض التي يملكها، ومع الوقت تتمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الزراعة والتسويق والتصدير.