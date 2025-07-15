«نادي أطفال وشباب الدار» يستكشف المواهب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



من أجل استثمار أوقات فراغ الأطفال والشباب بشكل إيجابي، بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، وتوفير بيئة داعمة لاستكشاف وتنمية مواهبهم، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات «نادي أطفال وشباب الدار الصيفية» لهذا العام، والتي تستمر من 1 يوليو إلى 7 أغسطس 2025، حيث تقدم مجموعة من الورش والدورات التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى الاستدامة وبناء أجيال من الأطفال والشباب المهرة، ودعم مساهمتهم الإيجابية في بناء المجتمع.







اكتشاف المواهب

تستهدف الفعاليات الصيفية الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً من الذكور والإناث، لتوفر بيئة داعمة لاستكشاف وتنمية قدرات المواهب، وتمكينهم من ممارستها، ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال واليافعين، وتوعيتهم بمفهوم الحقوق والواجبات، وتنمية الحس الوطني لديهم تجاه أسرهم ومجتمعهم، وإكسابهم المهارات والعادات الحياتية الأساسية، وتمكينهم من تطبيقها، بالإضافة إلى إكسابهم العادات الصحية والسليمة داخل البيت وخارجه.



دورات وورش

وعن البرنامج وما يحتويه من فعاليات وأنشطة، قالت منيرة علي المنصوري، اختصاصي تنمية مهارات وقدرات الطفل بمؤسسة التنمية الأسرية، إن برنامج نادي أطفال وشباب الدار الصيفي، يتضمن العديد من الدورات والورش الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تسهم في استكشاف المواهب والاعتزاز والفخر بالهوية الوطنية، ضمن مختلف مراكز المؤسسة بما فيها: مركز أبوظبي، ربدان، الشهامة، الوثبة، العين، سويحان، رماح، الهير، الشويب، الوقن، غياثي، المرفأ، السلع، حفيت، ومركز مدينة زايد المجتمعي.







أنشطة وفعاليات

وأوضحت المنصوري أن المنتسبين للبرنامج الصيفي، سوف يستفيدون من حزمة الأنشطة والفعاليات المدروسة والمصممة لتحقيق استفادة كبيرة خلال الإجازة المدرسية، وتتمثل في ورش عدة، منها «مهارات التعامل وإدارة الذات»، وهو نشاط علمي حركي وترفيهي ومسابقات، «مهارات الاتصال في الحوار»، ويتضمن أنشطة صحية وفنية ومسابقات وأنشطة ترفيهية، «كن مسؤولاً عن حياتك» وتقدم ورشات عدة، منها قراءة القصة ونشاط فني وحرفي ومسابقات، «مهارات حل الخلافات واتخاذ القرارات» وتتضمن قراءة القصص وأنشطة فنية، «المواطنة حقوق وواجبات» وتتضمن أنشطة ترفيهية ومسابقات وحِرفاً، إلى جانب أنشطة أخرى تستضيفها مختلف المراكز مثل صناعة المرح، وتنظيم ورش الأعمال اليدوية، الرسم، إعادة التدوير، التشكيل بالطين، تلوين الفخار، صناعة الصابون، الرسم على الزجاج، الرسم بالبذور، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية، لعبة منجم الذهب، لعبة كرة السلة، لعبة الأقماع، لعبة كرات المسدس، الألعاب الذهنية، فضلاً عن الورش الفنية والعلمية التي تصقل المواهب.



مناخ مناسب

يسعى «نادي أطفال وشباب الدار» إلى تنمية المواهب، باعتبار الأطفال والشباب مورداً مجتمعياً رئيساً يحتاج إلى توظيفه لصالح الأسرة والمجتمع، حيث صُممت الأنشطة كافة لتزود الأطفال والشباب بفرص تطوير مهاراتهم وعلاقاتهم على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي، من خلال استكشاف معارف ومهارات جديدة، لتطبيقها والاستفادة منها بين فئات الأطفال والشباب، وبذلك توفر مؤسسة التنمية الأسرية خلال الإجازة الصيفية بيئة صحية ومناخاً مناسباً يتيح تنمية القدرات والمهارات، واستثمار أوقات فراغ الأطفال والشباب بشكل إيجابي.