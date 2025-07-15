السجن لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا

صدر اليوم الثلاثاء، حكم بالسجن لمدة تتجاوز أربعة أعوام بحق رجلين، بتهمة قطع شجرة الجميز "سيكامور جاب" المحبوبة في بريطانيا.

وظلت الشجرة قائمة لما يقرب من 150 عاماً قبل أن يقوم دانيال جراهام وآدم كاروثرز بقطعها في منتصف الليل، وإسقاطها على جدار هادريان، وهو أحد المعالم التاريخية القديمة في انجلترا.

وأدين كل من جراهام (39 عاماً) و كاروثرز (32 عاماً) بتهمتي التسبب في ضرر جنائي، إحداهما لتدمير الشجرة، والأخرى لإتلاف الجدار القديم.

وحكمت القاضية كريستينا لامبرت على الرجلين بالسجن لمدة أربعة أعوام وثلاثة أشهر خلال الجلسة التي عقدت في محكمة بمدينة نيوكاسل.

يذكر أن الشجرة كانت معروفة لدى السكان المحليين بسبب مظهرها الخلاب، وأصبحت مشهورة بعد ظهورها في فيلم "روبن هود" عام 1991.

وقد جذبت الشجرة السياح وعشاق ومصوري المناظر الطبيعية، كما تم اختيارها "شجرة العام" الإنجليزية في عام 2016.