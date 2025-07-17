الالتهاب الرئوي الذي لا يشفى: تشخيص مخفي يحوّل حياة مريض في مستشفى "أن أم سي رويال دبي للاستثمار"

تم إدخال رجل يبلغ من العمر 43 عامًا يعاني من داء السكري غير المنضبط إلى مستشفى أن أم سي رويال، دبي للاستثمار، وهو يعاني من سعال مستمر وضيق في التنفس استمر لأسابيع بالرغم من تناوله عدة دورات من المضادات الحيوية. تم تشخيصه في البداية بالتهاب رئوي، ولكن حالته لم تتحسن بشكل ملحوظ، مما دفع فريق المستشفى الطبي إلى إجراء تحقيق أعمق.

كشفت الأشعة المقطعية التفصيلية للصدر عن انهيار جزئي في الفص السفلي من الرئة اليمنى، مما أثار القلق بشأن وجود انسداد محتمل في مجرى الهواء. وتم تحويله على الفور إلى الدكتور جوبال تشاولا، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى أن أم سي رويال، دبي للاستثمار، لتقييم الحالة بشكل أعمق.

قام الدكتور تشاولا بإجراء تنظير قصبي مرن، وهو إجراء بسيط قليل التوغل يتم فيه تمرير كاميرا رفيعة ومرنة عبر الفم إلى الرئتين لتحديد أي انسدادات داخلية. ولدهشة الفريق، كشف التنظير عن وجود جسمين غريبين بلون كريمي عالقين في أعماق مجاري التنفس للمريض. وبحواف من نسيج ملتهب وحبيبات نسيجية، تم التعرف على هذه القطع كأنها حبات كاجو يُحتمل أن يكون قد استنشقها المريض عن غير قصد أثناء تناول الطعام.

لم يتذكر المريض أي حالة اختناق أو صعوبة في البلع، ومع ذلك دخلت المكسرات إلى الرئتين بدلاً من الجهاز الهضمي. ومع مرور الوقت، تسبب ذلك في تهيج، التهاب، وعدوى متكررة تحاكي الالتهاب الرئوي ولم تستجب للعلاج التقليدي.

بسبب موقعها العميق وحساسية الأنسجة المحيطة، تطلبت إزالة المكسرات دقة وخبرة عالية. نفذ الدكتور تشاولا، بدعم من الدكتور سورجيا أبادياي من فريق التخدير وطاقم التنظير ذوي الخبرة، العملية تحت التخدير العام. باستخدام قسطرة بالون فوغارتي، وهي أنبوب رفيع بطرف قابل للنفخ يُستخدم لإزاحة الانسدادات بلطف، وملاقط متخصصة لإزالة الأجسام الغريبة، تمكن الفريق من استخراج القطعتين بعناية. وعلى الرغم من عدة محاولات بسبب هشاشة المادة، تمت العملية بنجاح ومن دون مضاعفات.

تعافى المريض بسرعة. في غضون أيام، تحسّن تنفسه، عادت طاقته، وأكدت الفحوصات اللاحقة إعادة فتح الجزء المنهار من رئته.

قال الدكتور تشاولا: "السعال الذي يستمر أكثر من أسبوعين هو طريقة جسدك لطلب المساعدة. تذكرنا هذه الحالة بأن ليس كل الالتهابات الرئوية ناجمة عن عدوى. في بعض الأحيان، يكون السبب الحقيقي شيئًا خفيًا مثل جسم غريب في مجرى الهواء. باستخدام أدوات مثل التنظير القصبي والموجات فوق الصوتية داخل القصبات، يمكننا تشخيص وعلاج هذه الحالات بسرعة وأمان، وغالبًا بدون الحاجة إلى جراحة".

على الرغم من أن استنشاق الطعام يُرى أكثر عند الأطفال، إلا أنه قد يحدث أيضًا عند البالغين، خاصةً من لديهم حالات صحية كامنة مثل السكري، مشاكل الأسنان، أو مشاكل عصبية. في كثير من الحالات، تكون الأعراض خفية وغالبًا ما تُخطأ على أنها عدوى مزمنة. يجب أن تثير العدوى الصدرية المستمرة التي لا تستجيب للمضادات الحيوية، العدوى المتكررة في نفس منطقة الرئة، ضيق التنفس غير المفسر، أو نتائج الانهيار الجزئي للرئة في الفحوصات، القلق والاهتمام.

في مستشفى أن أم سي رويال، دبي للاستثمار، يمكن للمرضى الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات التشخيص التنفسي المتقدمة، بما في ذلك التنظير القصبي والموجات فوق الصوتية داخل القصبات. تسمح هذه التقنيات الحديثة قليلة التوغل للأطباء بتشخيص وعلاج مشاكل مجرى الهواء بدقة، وغالبًا ما تتجنب الحاجة إلى التدخل الجراحي.

عندما يتعلق الأمر بصحة الرئة، فإن التشخيص المبكر والإجراء في الوقت المناسب يمكن أن يصنع الفرق كله. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من سعال مستمر أو عدوى صدرية متكررة، فالرعاية المتخصصة على بعد استشارة فقط.

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