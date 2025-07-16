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الترفيه

العثور على فصيلة نادرة من طائر "الكيوي" في نيوزيلندا

العثور على فصيلة نادرة من طائر "الكيوي" في نيوزيلندا
16 يوليو 2025 13:02

تم العثور على طائر نادر في البر الرئيسي لنيوزيلندا لأول مرة منذ 50 عاما، بحسب ما أعلنت سلطات الحفاظ على البيئة في البلاد اليوم "الأربعاء".

وقالت السلطات إن طائر "الكيوي بوكوبوكو" وهو الفصيلة الأصغر بين أنواع الكيوي، كان يعتقد أنه يعيش فقط في الجزر البحرية والمواقع المسيجة الخالية من الحيوانات المفترسة.

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لكن أحد الصيادين المتعاقدين مع الإدارة رصد الطائر في منطقة نائية على الساحل الغربي لجزيرة الجنوب، فيما تم جمع ريش صغير من الطائر لتأكيد أنه بالفعل من نوع "الكيوي بوكوبوكو".

وقالت إميلي كينج، قائدة مجموعة استعادة الكيوي، إن الاكتشاف كان شبه معجزة، مشيرة إلى أن آخر مشاهدة مؤكدة لطائر كيوي بوكوبوكو في البر الرئيسي كانت في عام 1978.

 

المصدر: وكالات
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